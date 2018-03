¿Que oportunidades hai para vender viño no Reino Unido?

O Instituto de Comercio Exterior (ICEX) acaba de publicar un estudo sobre “O mercado do viño en Reino Unido 2018”, elaborado por Andrés Soler García, membro da Oficina Económica e Comercial de España en Londres

O documento ofrece unha completa guía práctica para poder exportar viño ás illas británicas: análise da oferta e a demanda, así como os prezos e a percepción do produto español, canles de distribución, o acceso ao mercado, as perspectivas e as oportunidades do sector.

Reino Unido é o cuarto destino das exportacións españolas de viño en termos de valor e o sexto en termos de volume. Durante os 11 primeiros meses de 2017 o país exportou 2.877 millóns de euros en viño doutros países.

Perspectivas do sector:

Aínda que as importacións de viño español baixasen no último ano, o documento do ICEX destaca unha serie de tendencias que se han de ter en conta para o futuro do sector:

-As vendas de viño tranquilo permanecen estables e crecen as de espumoso, o cal se espera que lidere un crecemento no consumo nos próximos anos no Reino Unido.

-O consumidor británico busca cada vez máis produtos “Premium”: bébese menos pero de máis calidade.

-As cadeas de desconto entraron con moita forza na venda de viño. Aldi e Lidl son un claro exemplo diso, xa que entre a súa gama de produtos teñen viños de cada vez máis calidade. Tesco, Sainsbury, Morrisons e Asda tomaron medidas restritivas como a revisión da súa gama premium ou a procura de novos viños para o mercado.

-O viño que máis creceu a nivel de vendas é o monovarietal de Sauvignon Blanc.

-Os viños do vello mundo son máis populares entre a xeración de consumidores británicos de máis idade, mentres que os mozos apostan máis polos de Arxentina, Nova Zelandia, Australia ou Sudáfrica. Con todo, á hora de elixir gastar unha importante cantidade de diñeiro, os consumidores británicos elixen facelo en viños de Europa.

-Está a despuntar a venda de viño de billa. Todo comezou co Prosecco de billa e visto o seu éxito cada vez é máis común ver distintas variedades de viño neste tipo de envase. Esta tendencia promete menores desperdicios, un produto máis fresco, unha mellor sustentabilidade, menor custo de transporte e unha maior cantidade de viño por pallet.

-O aumento dos impostos sobre o alcol e a depreciación recente de líbraa esterlina están a facer que o prezo dos viños aumente.

Oportunidades:

As principais oportunidades que se atopan o mercado británico para o viño son:

-Estáselle dando máis importancia ao deseño das botellas. Nos viños de calidade, é indispensable analizar os gustos do consumidor potencial e deseñar unha botella acorde ao nivel do viño. Ter unha etiquetaxe clara e conciso coa información máis relevante (tipo de uva, procedencia e DO.) son elementos crave. Tamén se pode adaptar o embotellado ao tipo de consumidor, xa que os viños innovadores levan ligado de forma case obrigatoria o uso de tapóns da raia.

-Os supermercados buscan variedade de viños e cunha maior calidade. A actitude dos consumidores é tamén a de buscar novos sabores e experiencias.

-Introdución da venda de viño con envases alternativos, como botellas de 187 ml ou latas: sendo máis cómodo e accesible o seu consumo. É especialmente interesante para os Millennials e para os fogares unipersoais. Actualmente especúlase coa posibilidade de introducir botellas de 50 cl.

-Nos últimos anos, e coa perda de posicionamento do cava, existe nos espumosos unha franxa de prezo de alto interese. Esta brecha é a situada entre o prezo do Prosecco e o Champagne, é dicir, entre 10 e 20 libras. O espumoso británico está a situarse nesa franxa e na superior, e é aí onde o cava de alto valor engadido debería situarse.

-Aproveitar a recente escaseza de colleitas en Europa como unha forma de empezar a subir os prezos. A premiumnización está á orde do día en lle mercado británico e grazas a esta estratexia, viños como os de Nova Zelandia están a conseguir gañar unha cota de mercado que anteriormente parecía exclusiva dos viños franceses.

-Os viños ecolóxicos e sustentables seguen tendo un aumento na súa demanda.

-O consumidor británico prefire cada vez máis viños con menor grao alcohólico.