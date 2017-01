Publicada a lista de beneficiarios das axudas para reestruturación e reconversión de viñedo

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou este mércores a relación dos beneficiarios das axudas para reestruturación e reconversión de viña, que saca a Consellería do Medio Rural. Nesta última convocatoria, foron un total de 53 os viticultores que levarán a cabo estas reformas por un importe total superior aos 490.000 euros.

Neste senso, serán 10 plans de reestruturación e reconversión de viña a desenvolver en 45,43 hectáreas, cunha subvención media por beneficiario de 9.249 euros. Destes 10 plans, seis son colectivos (49 persoas beneficiarias, cun total de 42,7 hectáreas reconvertidas) e catro individuais (para traballar en 2,73 hectáreas).

Por provincias, a maior parte dos beneficiarios (47,17%) correspóndense con Ourense, seguida por Pontevedra (cun 32,08%), Lugo (16,98%) e finalmente A Coruña, cun 3,77%. Por zonas vitícolas, o maior número de beneficiarios son da denominación de orixe Rías Baixas (17), seguida pola de Valdeorras (15), Ribeira Sacra (9), Ribeiro (6), Monterrei (4), a indicación xeográfica protexida (IXP) Viños da Terra de Betanzos (1) e sen IXP (1).

Os reaxustes estruturais que se levarán a cabo permitirán diminuír os custos de produción nas explotacións vitícolas onde predomina o minifundio, mellorar as técnicas de xestión das viñas e adaptar as explotacións ao mercado a través de melloras varietais. Desta forma preténdese axustar as producións á demanda, ao mesmo tempo que se preservan as variedades viníferas autóctonas de menores rendementos e de elevada calidade diferenciada.

Lista de beneficiarios:

Plan Expediente DNI Persoa beneficiaria Superficie vitícola (ha) Total subvención (€) Chantada-Quiroga 2016 27/2016/06 76621366V Álvarez López, Raquel 0,6763 4.643,55 Chantada-Quiroga 2016 27/2016/08 76621251V Lovelle Fernández, Bruno 0,1046 1.087,62 Chantada-Quiroga 2016 27/2016/09 34251596L Rodríguez Vila, Vicente 0,3680 3.732,67 Chantada-Quiroga 2016 27/2016/10 76621789A Díaz Vieiros, José Manuel 0,0800 617,35 Chantada-Quiroga 2016 27/2016/11 B27206663 Adegas e Viñedos Vía Romana, S.L. 0,6820 6.876,19 Chantada-Quiroga 2016 27/2016/12 34250950V Vicente Nogueira, Emilio de 0,3622 3.728,59 Pequenos Viticultores VII 32/2016/02 B32286940 Bodegas Casal de Armán, S.L. 2,4521 40.371,71 Pequenos Viticultores VII 32/2016/05 76722506A Feijoo Santana, Emilio 0,1400 900,08 Pequenos Viticultores VII 32/2016/06 44496162V Ferro Domínguez, Adrián 0,4127 4.981,86 Pequenos Viticultores VII 32/2016/08 X7857584W García Lavrador, Fernando José 0,7029 4.789,67 Pequenos Viticultores VII 32/2016/10 44483948Q González Vázquez, Ángel 1,0253 11.421,38 Pequenos Viticultores VII 32/2016/11 34950487D Paradela Martínez, Concepción 0,3972 3.671,62 Pequenos Viticultores VII 32/2016/12 76726227K Pardo Salgado, Gonzalo 0,2086 1.402,72 Pequenos Viticultores VII 32/2016/13 E32412728 Río Camba, C.B. 1,1040 8.828,97 Pequenos Viticultores VII 32/2016/14 36142536Z Rodríguez Cariño, Marcos 0,2210 2.557,20 Pequenos Viticultores VII 32/2016/17 B32246415 Viña da Cal, S.L. 0,5950 7.815,32 Valdeorras 2016 32/2016/18 F32281263 Adega a Coroa, S.A.T. 0,5500 4.110,44 Valdeorras 2016 32/2016/19 B32378010 Adega da Pinguela, S.L. 0,7950 7.453,17 Valdeorras 2016 32/2016/20 76724732K Armesto Pérez, Ángel 1,0616 8.562,51 Valdeorras 2016 32/2016/21 76718034Q Barros Rivero, José David 2,5663 36.435,30 Valdeorras 2016 32/2016/22 76707753Q García Rodríguez, Ángel 1,2200 12.653,66 Valdeorras 2016 32/2016/23 F32022477 S.A.T. Godeval 1,3601 20.645,15 Valdeorras 2016 32/2016/24 10051691R Guitián López, Agustín 0,4000 3.802,89 Valdeorras 2016 32/2016/27 J32373227 Guitián y Blanco, S.C. 0,6535 5.598,15 Valdeorras 2016 32/2016/29 B70386263 Invesgalsa Coruña, S.L. 1,1303 8.673,58 Valdeorras 2016 32/2016/30 76772801C Martínez Quiroga, María Jesús 0,1938 1.536,07 Valdeorras 2016 32/2016/31 76725943J Murciego López, Rubén 1,0251 10.120,93 Valdeorras 2016 322016/32 76704264T Prada Arias, Carmen 0,1540 1.597,75 Valdeorras 2016 32/2016/33 6700126W Trincado Vicente, Mª de los Ángeles 0,5090 5.374,04 Valdeorras 2016 32/2016/34 E24685794 Viñedos Barrio Mato, C.B. 0,0225 170,58 Valdeorras 2016 32/2016/35 44494069V Yáñez Pérez, Mario 1,1128 10.753,89 Viña Vide Viño 2 36/2016/01 35477078S García Padín, José Carlos 0,2587 2.382,62 Viña Vide Viño 2 36/2016/02 B94055068 Viñas e Adegas Galegas, S.L.U. 3,8987 56.062,33 Viña Vide Viño 2 36/2016/03 35467401K Pérez Piñeiro, Javier 0,2350 2.165,34 Viña Vide Viño 2 36/2016/04 76857743T Mosteiro Fernández, Rosa 0,2906 2.677,97 Viña Vide Viño 2 36/2016/05 B36653285 Robaliño, S.L. 2,4019 34.934,23 Val do Miño 36/2016/06 1494642X Coya Paz, Concepción 0,2717 4.920,42 Val do Miño 36/2016/07 B94037561 Viñas e Terras do Pazo, S.L. 1,1604 15.487,28 Val do Miño 36/2016/09 B94059326 Eido da Fonte, S.L 0,2824 1.550,56 Val do Miño 36/2016/10 36077950N López Cabaleiro, Plácido 0,1310 1.006,74 Val do Miño 36/2016/12 B26114868 Grup Vinícola Marqués de Vargas, S.L. 3,8912 31.074,89 Agrotécnicas Rías Baixas 15/2016/2 28828426L Macías Torre, Paula 0,2169 2.593,57 Agrotécnicas Rías Baixas 36/2016/13 B36264422 Bodegas Gil Armada, S.L. 1,1290 8.806,20 Agrotécnicas Rías Baixas 36/2016/14 B36542751 Explotación Ría de Barosa, S.L. 3,3393 40.472,68 Agrotécnicas Rías Baixas 36/2016/15 E94095767 A Cachada dos Calixtos, C.B. 0,7803 7.119,38 Agrotécnicas Rías Baixas 36/2016/16 76861413J López Franco, Pablo 0,0742 477,83 Agrotécnicas Rías Baixas 36/2016/17 35426050R Daporta Padín, Cándida 0,2400 2.343,53 Agrotécnicas Rías Baixas 36/2016/19 35422953D Méndez Lázaro, Gerardo 0,7800 5.042,88 Agrotécnicas Rías Baixas 36/2016/20 B36418606 Señorío de Rubios, S.L. 1,0872 10.581,59 Individual 15/2016/01 B70464375 Conexión Mandeo, S.L. 0,5003 1.269,42 Individual 27/2016/03 36157468L Torre Rodríguez, Humerto de la 0,4500 2.338,88 Individual 27/2016/04 34261220Y Pérez Rodríguez, Manuel 0,6991 3.683,88 Individual 27/2016/05 B27417864 Miñosil, S.L. 1,0882 8.305,50 Total: 45,4920 490.212,33

Balance de hectáreas reconvertidas

No período 2000-2016 beneficiáronse destas axudas un total de 9.353 viticultores. A superficie afectada foi de 4.176 hectáreas. Destináronse 61,16 millóns de euros a esta finalidade e a media de axuda por beneficiario foi de 6.539 euros. Estas achegas aplícanse ás superficies destinadas á produción de uva para elaboración de viño nas cales se leven a cabo tarefas de reconversión varietal, reimplantación de viñas ou melloras das técnicas de xestión dos cultivos.