Propostas de sindicatos e Consellos Reguladores para mellorar os seguros agrarios en viñedo

Menos do 20% dos viticultores galegos teñen contratada unha póliza para o seu viñedo. A Xunta analiza coas organizacións agrarias e as Denominacións de Orixe que melloras se poden acometer para incrementar a contratación. Velaquí algunhas das propostas.

As xeadas de finais de abril, que arrasaron gran parte do viñedo das denominacións de orixe Monterrei, Valdeorras e Ribeiro, puxeron de manifesto un problema estrutural do sector en Galicia: menos do 20% dos viticultores teñen contratada unha póliza de seguro agrario, o que os deixa totalmente indefensos ante catástrofes climátolóxicas e a disposición da vontade do gobernante de quenda para recibir axudas.

Neste sentido, para incrementar a contratación de seguros para viñedo, a Consellería do Medio Rural convocou hai dúas semanas a Comisión Territorial de Seguros Agrarios para que organizacións agrarias, compañías aseguradoras e representantes dos Consellos Reguladores presenten propostas. A Consellería comprometeuse a elaborar con elas un borrador que finalmente remitirá como proposta ao longo da primeira quincena deste mes á Entidade Nacional de Seguros Agrarios (Enesa), o organismo dependente do Ministerio de Agricultura que marca as directrices dos seguros agrarios en España.

Ofrecemos a continuación algunhas das propostas presentadas polos Consello Regulador e polas organizacións agrarias para que os seguros agrarios para viñedo adáptense á realidade galega e incrementar así a súa contratación:

Sindicato Labrego Galego:

-Aumentar o prezo das variedades (por exemplo: Godello está en 0.58€/kg, debería estar sobre 1-1,10€/kg; a Mencía está en 0.63€/kg, debería estar sobre 1€/kg: no albariño esta a 1,30 €/Kg , e para a treixadura e loureira a 1€/Kg )

-Fomentar a contratación para a xente nova, con incorporación na actividade agraria nos 2 anos anteriores, cun incentivo de subvención na prima base.

-Fomentar a contratación en zonas que tiveron moita incidencia de sinistros na campaña anterior.

-Aprazar a baixada de 10 puntos na subvención de Enesa , que non se faga efectiva ata dentro de 2 anos, na comunidade galega.

-En caso de non aprazar esta baixada de puntos, incentivar unha subvención da CCAA ou Xunta de Galicia nas zonas que tiveron maior incidencia de sinistros.

-Permitir un aumento nos kg de produción nos módulos de inverno, para non ter que facer unha póliza complementaria na primavera.

-Maior publicidade desde as Oficinas Agrarias Comarcais.

-Maior bonificación por renovación se non tiveron sinistros segundo o historial do asegurado.

-Non obrigación de ter que asegurar toda a explotación de viñedo, posto que hai viticultores que teñen parcelas en distintas zonas con diferentes incidencias; se non teñen que asegurar parcelas que non van ter sinistros, redúcense os kg asegurados e por tanto redúcese o custo da póliza.

-Bonificacións no primeiro ano de contratación; xa que non existe renovación, incentivar a contratación para que sexa mais interesante para o asegurado. As pólizas seguen sendo altas desde o punto de vista do colectivo asegurado.

Unións Agrarias:

-Eliminar o sistema de bonificacións e recargas nos sinistros por adversidades climáticas, dado que o asegurado non é responsable delas.

-Establecer melloras no custo do aseguramento por parcela, pois en Galicia debido ao minifundio e á dispersión, as parcelas poden presentar características moi diferentes non sendo adecuado o seguro por explotación.

-Aumentar ata o máximo legal permitido as subvencións, tanto por parte de ENESA como pola Comunidade Autónoma.

-Ofrecer rendementos asegurables máis altos desde o primeiro ano, acordes cos datos que poidan ofrecer os consellos reguladores ou o Fogga.

-Reducir o limiar do sinistro mínimo indemnizable nalgúns riscos como o vento, situado no 30 %.

Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro:

-Incremento e actualización da marxe de prezos de uva para os seguros

-Modelo de contratación en base a unha zonificación do territorio máis adaptada á realidade da D.O. Ribeiro

-Rebaixar as porcentaxes das franquías

-Cobertura dun risco do 100%

Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras:

-Incrementar as valoracións do seguro da uva das variedades autóctonas. En concreto, subir a do Godello dos 0,58 céntimos a un mínimo de 1 euro o quilo.

-Os viticultores a tempo parcial deberían ter as mesmas vantaxes na contratación de seguros que os que o son a título principal.

-Reducir a porcentaxe da franquía dos seguros e establecer unha zonificación .

Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrei:

-Actualizar os prezos da uva das variedades autóctonas galegas e a súa valoración por parte de Agroseguro.