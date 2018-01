Presentación dos viños da DO Monterrei en Madrid

Este luns 15 de xaneiro, a denominación de orixe (DO) Monterrei organiza unha presentación dos seus viños no Casino de Madrid, nun acto no que se espera a presenza de arredor de 180 persoas, entre prensa especializada e socios da instalación.

A presentación incluirá unha exposición das características da denominación e dos seus viños, seguida por unha degustación posterior. Aos asistentes explicaráselles a historia, orografía, clima, solos e variedades de uva que hai na zona amparada pola DO Monterrei. Amosaránselles tamén os lagares rupestres que hai na comarca, que alberga a maior concentración en Galicia destas estruturas labradas en pedra, sumando máis de 50.

Os participantes no acto poderán a continuación degustar viños de todas as adegas embotelladoras de Monterrei, que se acompañarán de explicacións sobre as distintas tipoloxias de viños. O acto de Madrid constitúe o preludio da nova campaña promocional de Monterrei. “O obxectivo é reforzar a imaxe de marca, promocionar o territorio, establecer novas canles de comercialización e seguir impulsando o consumo de viños de Monterrei, tanto no sector da distribución como da restauración e consumidor final”, destaca a a presidenta da DO Monterrei, Lara da Silva.

O acto organizado polo consello regulador de Monterrei en Madrid é o primeiro no que a DO conta coa colaboración de produtos amparados por Galicia Calidade, “o que reafirma a nosa aposta pola excelencia”, valoran.

Sobre a DO Monterrei

A denominación de orixe Monterrei é unha das cinco DO vinícolas galegas. Confórmana 26 adegas do val de Monterrei, que abarca os concellos de Verín, Monterrei, Vilardevós, Riós, Oimbra e Castrelo do Val. Os viñedos da denominación ocupan 566 hectáreas de territorio, nas que traballan 426 viticultores.