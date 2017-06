Premiados na XXIII Cata dos Viños de Ribeira Sacra

O Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra organizou a XXIIIª edición da Cata dos Viños de Ribeira Sacra en Monforte de Lemos. O xoves, día 1, tivo lugar a pre-cata ou cata de selección no Centro do Viño de Monforte de Lemos e, este venres día 2 celebrouse a cata final.

Participaron no concurso un total de 36 adegas, con 66 mostras nas 3 categorías diferentes, 35 na categoría de viños tintos, 13 na de brancos e 18 na categoría doutras anadas.

Os viños premiados foron os seguintes:

Viños brancos:

-Medalla de Ouro: Regina Viarum godello 2016 da adega Regina Viarum S.L.

-Medalla de Prata: Abadia da Cova branco súmmum 2016 de Adegas Moure S.A.

-Medalla de Bronce: Viña Vella branco súmmum 2016 de S.A.T. Virxen dos Remedios

Viños tintos:

– Medalla de Ouro: Malcavada Mencía 2016 de Araceli Vázquez Rodríguez

-Medalla de Prata: Saiñas Mencía 2016 de Adega Saiñas C.B.

-Medalla de bronce: Casa Moreiras Mencía 2016 de Casa Moreiras S.L.

Outras anadas:

-Medalla de Ouro: Bancales Olvidados Mencía 2015 de Adega Ponche da Boga S.L.

-Medalla de Ouro: Abadia da Cova Mencía barrica 2015 de Adegas Moure S.A.

Estas mostras foron valoradas durante dous días por dez catadores profesionais ligados ao mundo da vitivinicultura entre os que se atopan enólogos, catadores e xornalistas especializados.

Valoracións do panel de cata: Iago Pérez Rodríguez destacou que: “Os viños brancos foron viños uniformes e equilibrados e en tintos atopei máis diferenzas entre eles pero creo que hai unha boa anada 2016 e creo que pode ser un éxito para esta Denominación de Orixe”. Iván Vázquez Pateiro, sinalou que: “Xa é a segunda vez que veño a esta cata e os viños melloraron, respectando a tipicidade que é unha cousa importante e a maduración. Os tintos o máis destacable con respecto a outras anadas é que os mozos están moito máis maduros, moito máis feitos, nótanse as diferentes zonas e posúen unha boa acidez e non se nota a astrinxencia como outros anos, son viños máis redondos, moitos máis feitos? un pouco máis grosos”. María Isabel Mijares y García de Pelayo destacou que: “Son viños moi limpos, moi francos, fáciles de beber e posiblemente nos tintos haxa máis diferenzas. Hai viños moi equilibrados xa, frescos, fáciles, cunha expresión tánica moi elegante, e hai outros que aínda piden esperarlles un pouquiño. Ao meu está a cambiarme un pouco ese concepto de Ribeira Sacra que moita xente ten, de viños de consumo novo que despois se pasan e iso non é tan certo, hai viños que están aínda esperando a desenvolverse, co cal creo que esta cata sería importantísimo que a fixesen polo menos o mundo da prensa, sería moi importante porque creo que teñen un descoñecemento bastante grande. É imposible axuntar todas as opinións ao redor duns viños porque aínda que queiramos ao final hai unha parte sentimental, unha parte visceral que non a pode substituír unha ficha”.

O panel de cata nesta XXIIIª edición estivo formado por:

-Iago Pérez Rodríguez, representante da Asociación Galega Enólogos.

-Iván Vázquez Pateiro, representante da Asociación de Catadoras Gallaecia.

-Mercedes González Rodríguez, representante da Asociación Vitislucus-Expertos en Análise Sensorial.

-Jorge Mazaira Pérez, Director Técnico CRDO Valdeorras.

-María Isabel Mijares y García de Pelayo, fundadora e vicepresidenta da Unión Española de Catadores; vicepresidenta da Federación Internacional de Xornalistas e Escritores de Viño e membro da Real Academia Española de Gastronomía; coordinadora e directora da Guía Repsol dos Viños de España; fundadora e directora de Equipo Team S.L., Estrela Gabriel, membro do Panel de Cata da Guía Repsol dos Viños de España.

-Antonio Manuel Magalhaes, membro do panel de cata da Denominación de Orixe da Rexión Demarcada Douro.(Viño de Douro e Porto).

-Miguel Ángel Martín, Vicepresidente Asociación Española de Xornalistas e Escritores do Viño e colaborador programa “Comer y Beber” emisión nacional en Xestiona Radio. Director de Enocata.

-José María Martínez Alonso, membro do panel de cata do Consello Regulador dá D.Ou. Ribeira Sacra.

Ana María Martín Abild, catadora pola Escola Española de Cata e actualmente cursando diplomatura de “Wine and Spirit Education Trust” en Londres.

Outras actividades

A artista plástica Inma Amo, con anterioridade á entrega de galardóns aos premiados, fixo entrega da súa obra titulada “Paisaxe Ribeira Sacra”. Con esta pintura agradeceu o trato recibido por parte da DO Ribeira Sacra durante as súas visitas nestes dous últimos anos. A obra abstracta esta realizada con técnica mixta sobre papel, reflectindo a paisaxe, luz e cor que a pintora percibiu desta bela zona.

Destacar que os dous premios na categoría doutras anadas foron entregados por María Isabel Mijares y García de Pelayo e por Gabriel Yravedra. Este último unha celebridade no mundo do viño e artífice, entre outras moitas cousas da Lei da Viña e do Viño,

A entrega de premios, que foron pezas exclusivas para a ocasión elaboradas pola olería do Centro Oleiro Reitoral de Gundivós de Sober, realizouse este venres, día 2, no balneario de Augas Santas de Ferreira de Pantón (Lugo) nun acto ao que asistiron adegueiros, vogais do Consello Regulador e persoal laboral do mesmo, así como representantes da Administración Autonómica e Local.