Por primeira vez en varios anos repunta o consumo de viño en España

Por primeira vez en desde o ano 2009 o consumo de viño en España repuntou lixeiramente, un 4,1%, en 2016. En concreto pasou de 981 millóns de litros en 2015 a 1.005 millóns de litros en 2016.

Así o puxo de manifesto Rafael Del Rey, director do Observatorio Español do Mercado do Viño (OeMV) durante a recente presentación en Valladolid do informe económico do sector en 2016.

Aínda que a cifra de 1.005 millóns de litros queda aínda lonxe dos 1.339 millóns de litros do ano 2007, supón un pequeno punto de inflexión na tendencia de descenso do consumo de viño en España que se rexistra desde os anos 90. Analizando os datos, este repunte foi posible grazas á canle Horeca (Hoteis, restaurantes e cafés) que, incrementaron o seu consumo de viño español de 252 a 279 millóns de litros, un 10,7% máis, algo ao que axudou cífralas récord de afluencia de turistas estranxeiros a España.

En consumo nos fogares, pola contra, baixou lixeiramente dos 383 aos 380 millóns de litros, mentres que os outros canles mantivéronse sen cambios en 346 millóns de litros.

“A exportación do viño español non ten marcha atrás”

Con todo, esta recuperación do mercado interno, favorecido tamén por unhas menores existencias de viño (29,2 millóns de hectólitros), vén acompañada por un nivel alto de exportacións.

Así, en 2016 o sector do viño español exportou 22,4 millóns de hectólitros -fronte a un consumo interno de 10,1 millóns de hectólitros- por valor de 2.916 millóns de euros.

Isto supón un 9,3% menos de volume que en 2015 pero un 1,4% menos en valor, o que confirma a revalorización dos viños españois. Destacar que do total, 1.218 corresponden a viños con Denominación de Orixe, que incrementan o seu valor un 1,6% máis.



Que países incrementan as exportacións de viños españois?

Segundo en informe do Observatorio Español do Mercado do Viño, Reino Unido, Estados Unidos e Alemaña, seguen sendo por esta orde os principais mercados, representando ao redor do 40% das vendas ao exterior. Reino Unido e Alemaña caen un 10,7% en cifras económicas, mentres que Estados Unidos sobe un 6,2%.

Nos demais países, destaca o importante incremento das exportacións de viño a China, así como a Irlanda e Suíza ou Brasil. Xapón, Francia, Bélxica ou Lituania tamén incrementan en 2016 a compra de viños españois. Por último, caeron as exportacións a Dinamarca e o resto de países escandinavos apenas crecen.