Piden a Xunta máis facilidade para plantar viñedos en terras abandonadas de Valdeorras

Reunión do conselleiro José González co pleno do Consello Regulador da DO Valdeorras

O conselleiro do Medio Rural, José González, visitou este mércores a sede do Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras, onde mantivo unha xuntanza co presidente, José Luis García Pando, e cos membros do pleno do organismo.

Na xuntanza, García Pando trasladou ao titular do Medio Rural as demandas do sector vitivinícola valdeorrés, entre as que salientou a necesidade de “procurar fórmulas que permitan reorientar as terras abandonadas cara a novas plantacións e terreos produtivos”.

Xunto a isto, o presidente do C.R.D.O. Valdeorras instou a González a promover unha actualización do rexistro vitícola porque “moitas veces a numeración do SIXPAC non coincide coa do catastro”. García Pando considerou que estes erros “non poden afectar na petición de axudas para plantacións novas”.

Paralelamente, na xuntanza púxose en valor a necesidade de ter canto antes lista unha aplicación que permita informatizar o traballo administrativo das adegas, incluíndo informes e licenzas obrigatorias. Tal e como destacou García Pando perante o conselleiro, “en Valdeorras xa se traballa nesta liña”.

Máis axudas para gastos de control

O presidente do C.R.D.O. Valdeorras solicitou tamén á Xunta un “aumento do orzamento para os gastos de control: auditorías, vendima, etc”. Xustificou esta demanda no feito de que “nos últimos catro anos os gastos de control téñense multiplicado por catro”.

Tamén na reunión de hoxe se puxo de manifesto a necesidade de “reclamar ao Goberno Central que as axudas europeas para plantacións sexan xestionadas dende a Xunta”. Así o solicitou ao conselleiro o presidente do C.R.D.O. Valdeorras.

Pola súa banda, o titular do Medio Rural destacou durante a súa intervención perante os medios do pleno a “tolerancia cero” da administración autonómica con respecto a “calquera tipo de fraude no eido vinícola”. E tamén salientou a aposta da Xunta pola “promoción dos produtos acollidos ás denominacións de orixe galegas”. “Queremos apostar pola calidade, polas variedades autóctonas e pola comercialización conxunta”, apostilou. “Non falamos dunha D.O. única porque cada unha ten as súas diferenzas e todas son necesarias, pero cómpre aproveitar as sinerxias comúns”, abondou e proseguiu sinalando que “imos facer un plan estratéxico dinamizador das cinco comarcas vinícolas galegas”.

Ao respecto da recuperación e posta en valor dos terreos produtivos galegos, o titular do Medio Rural avogou por “articular mecanismos para facilitar o acceso a estas terras”. Neste sentido, indicou que en 2019 aprobarase unha lei que posibilitara a recuperación de moitas destas terras.

Tras a visita á sede do Consello Regulador, o conselleiro acompañado polos membros do pleno, desprazouse ata as instalacións de SAT Godeval e visitou tamén a cooperativa vitivinícola Jesús Nazareno.

DO Valdeorras

A denominación de orixe Valdeorras aglutina case 1.300 viticultores e 43 industrias, cunha superficie inscrita que se aproxima ás 1.200 hectáreas. Na última vendima, nesta zona recolléronse 4,7 millóns de quilos de uva, o que representa un aumento de máis do 11% respecto da campaña anterior. Na última vendima colleitouse un 60% de uva branca (sobre todo Godello) e un 40% de tinta (fundamentalmente Mencía).