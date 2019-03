Os viños de Rías Baixas promociónanse en México, un dos mercados con maior crecemento

Na súa aposta polos mercados exteriores, o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas participa por primeira vez na cuarta edición Feira Antad & Alimentaria México 2019. Unha cita que ten no recinto feiral de Guadalajara, México, entre o 5 e 7 de marzo.

O pais azteca é un dos mercados máis relevantes para esta Denominación de Orixe, situado en sexta posición no ranking de destinos exteriores, e que conta cun plan de exportación propio.

Así, as vendas de viños de Rías Baixas a México en 2018 superaron os 251.000 litros, alcanzando un valor de 1.546.621 euros, un 201% máis que fai dez anos, pasando dos 83.442 litros de 2008 aos máis de 251.000 litros actuais do pasado ano.

Esta acción promocional, cofinanciada polo IGAPE, a Xunta de Galicia e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (programa operativo 2014-2020), permitiu a habilitación dunha caseta propia dentro do pavillón do ICEX. Nel móstranse un total de 31 marcas pertencentes a 17 adegas.

Até Guadalajara desprazáronse Ramón Huidobro, secretario do Consello Regulador, e Rosa Martínez, do Departamento de Mercadotecnia. “Todas as feiras son unha oportunidade para a promoción dos viños de Rías Baixas, sobre todo nun mercado no que están consolidados e son coñecidos polo consumidor”, explica Martínez. Neste sentido, engade que “ademais, non podemos obviar que son uns viños que acompañan moi ben á comida mexicana”.

Entre os perfís aos que se dirixe esta feira están “profesionais como importadores distribuidores, supermercados tendas especializadas, pero tamén aos restaurantes, cadeas hostaleiras, provedores de cruceiros..etc. A verdade é que aúna un gran abanico de prescriptores”, engade. Os viños de Rías Baixas acapararon a atención destes profesionais coas súas diferentes elaboracións, maioritariamente de 2017, pero tamén algún 2018, e espertaron a curiosidade das profesionais elaboracións de 2010, 2015 e algún 2016, entre outras.