O Goberno modifica o Programa de Apoio ao Sector Vitivinícola Español

O Consello de Ministros aprobou hoxe, a proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, un Real Decreto que modifica a normativa vixente para a aplicación das medidas do Programa de Apoio 2019-2023 ao Sector Vitivinícola Español (PASVE). Trátase de medidas para a promoción en terceiros países, reestruturación e reconversión de viñedos -incluída a replantación por motivos sanitarios-, investimentos, colleita en verde e destilación de subproductos.

Coas modificacións introducidas quérese obter unha maior eficacia na execución dos fondos asignados ao Programa de Apoio con obxecto de optimizar o financiamento da Unión Europea a este Programa, así como aclarar algunhas disposicións para facilitar a súa aplicación.

O texto hoxe aprobado adecúa a norma española á modificación do Programa de Apoio ao Sector Vitivinícola que foi remitida á Comisión Europea en maio de 2019 co fin de mellorar a súa aplicación, incluír as recomendacións efectuadas pola Comisión e introducir axustes técnicos derivados da experiencia na aplicación do Real Decreto até agora vixente.

Entre as modificacións inclúese a ampliación do ámbito das actividades subvencionables e limítase o prazo de presentación de renuncias das operacións aprobadas, para poder aproveitar os fondos sobrantes noutras operacións

O PASVE ten unha dotación de 210 millóns de euros anuais de fondos comunitarios. Dos 1.100 millóns de euros de orzamento executado no período 2014-2018 beneficiáronse un total de 40.679 agricultores e 1.247 adegas, ademais dos beneficios indirectos que sobre o sector vitivinícola ha tido a promoción exercida a través de 2.394 programas no devandito período.

En canto ao exercicio 2019, cos pagos concluídos a 15 de outubro, pecha cunha execución do 94%.