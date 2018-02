“O albariño ten moitas posibilidades de converterse nun viño de gran consumo en Estados Unidos”

“O albariño é percibido en Estados Unidos como un viño cunha excelente relación calidade prezo e ten moitas posibilidades de converterse nun viño moi popular naquel país, como o Sauvignon Blanc”.

Así o destaca Antoine Boissonot, sumiller e coñecedor de primeira man do mercado estadounidense. Este catador francés, certificado pola Corte de Master Sommeliers, traballa no Four Seasons Hotel and Resort de Orlando (Florida) como resort sommelier, e tamén dirixe o programa de viños de restaurantes españois, ademais de vender varias marcas de Albariño Rías Baixas.

A pasada semana participou en Galicia nunha visita de cinco prescriptores estadounidenses a distintas zonas da Denominación de Orixe Rías Baixas, unha actividade organizada polo Consello Regulador.

Estados Unidos é o primeiro mercado de viño do mundo, tamén para as exportacións de viños galegos. Non en balde, case 2,5 millóns dos máis de 6,4 millóns de litros exportados pola DO. Rías Baixas o pasado ano tiveron como destino este país.

Que che sorprendeu desta visita á DO Rías Baixas?

Sorprendeume o sistema de fragmentación dos viñedos e o seu parecido co sistema de división de viñedos de Borgoña, que comezou na época napoleónica. Algunhas adegas explicaron que compran uvas de case 200 familias diferentes! Tamén me chamou a atención o feito de que todas estas vides cultívense co sistema de emparrado e que cada familia posúa varios vieiros de vides e respecten este sistema de cultivo.

Como definirías estes viños? Hai algún que chamou a túa atención?

Os viños de Rias baixas representan claramente o terroir da rexión. Así, o Albariño do Salnés, ao ser cultivado moi preto do océano, mostra unha moi boa salinidade e unha acidez moito máis alta que o albariño do Rosal, por exemplo, que ofrece unha mineralidade máis intensa e un aroma de froitos maduros máis intenso debido á maior altitude dos viñedos e a temperaturas máis altas que na subozna do Salnés.

Realmente apreciei a calidade dos viños e as diferentes peculiaridades de cada subzona que visitamos, pero chamoume particularmente a atención unha botella, a Albariño Selección anada 2008, un viño sorprendente cunha textura lixeiramente graxosa, que a pesar dos 30 meses que pasou sobre lías retivo unha frescura e unha agradable acidez.

Coñeces outros viños galegos? Cal é a súa avaliación?

Sorprendeume gratamente a calidade dos viños tintos producidos polas diferentes Denominacións de Orixe, cunha acidez moi agradable, aromas e sabores a froitos vermellos, ás veces con notas de incenso e tabaco que se mesturaron con algunhas expresións vexetais moi saborosas.

“Galicia debería apostar por elaborar viños de garda, para darlle máis valor engadido ao viño”

Unha botella que marcou a nosa viaxe é un 100% Caiño Goliardo de Forjas del Salnés. Trátase dun viño envellecido en carballo francés durante 14 meses e mostra unha fermosa elegancia e salinidade. Tamén me encantan os viños de Señorío de Rubiós; o feito de que Jorge Hervella recupere variedades autóctonas tintas paréceme absolutamente xenial.

Que crees que teñen que facer os viños de Galicia e Rías Baixas para chegar a mercados como os de Estados Unidos?

Os viños de Rias Baixas, especialmente o Albariño, son viños moi aromáticos, cunha agradable acidez, viños case refrescantes, de calidade, que se poden degustar sós ou acompañados dunha comida. Os viños da variedade Sauvignon Blanc volvéronse moi populares nos últimos 15 anos nos Estados Unidos, e creo que debido a que estas dúas variedades de uva teñen algunhas similitudes, o Albariño de Rias Baixas ten todas as posibilidades de converterse no novo Sauvignon Blanc nos Estados Unidos.

E cales son os puntos febles que detectaches?

Non sei se podemos dicir que os viños de Galicia en xeral teñen puntos débiles, pero si podemos dicir que son viños que representan moi ben o terroir de Galicia. Como aspectos a mellorar, ás veces nótase nalgunhas botellas unha falta de lonxitude na boca e unha falta de complexidade.

Tamén creo que ofrecer viños con algo máis de idade no mercado agregaría valor ao viño albariño.

Es sumiller no Four Seasons Hotel and Resort de Orlando. Poderías resumir as preferencias dos estadounidenses por beber viño doutros países?

É moi común que os restaurantes e hoteis nos Estados Unidos ofrezan aos seus clientes listas de viños internacionais, que representan as principais rexións vinícolas do mundo. O consumidor estadounidense a miúdo probou viños de Arxentina, Nova Zelandia, Australia e, por suposto, os viños do vello continente.

No últimos dez anos, os estadounidenses interesáronse moito máis polos viños españois, especialmente os tintos de Rioxa e Ribera del Duero. Os viños franceses son moito menos populares do que eran, debido ao constante aumento no seu prezo.

E cal é a percepción que percibes no consumidor estadounidense sobre aos viños galegos? É difícil vendelos?

Creo que o único viño galego realmente popular nos Estados Unidos e coñecido polos consumidores estadounidenses é o Albarino. Percíbese como un viño simple, cun enfoque fácil e especialmente con bo prezo. Non sei se o consumidor estadounidense realmente aprecia esta incrible relación calidade / prezo que o Albarino pode ofrecer. Non me resulta difícil vender Albariño en xeral, pero observo certa aprensión cando se vende unha botella de máis de 80 dólares na carta de restaurante.

“O albariño en Estados Unidos percíbese como un viño de calidade e cun moi bo prezo”

O consumidor estadounidense está afeito a ver o Albariño ofrecido a un prezo moi baixo e poida que aínda non estea listo para gastar un pouco máis para comprar unha botella de calidade.

En canto ás estratexias de promoción dos viños de Rías Baixas, é necesario intensificar a presenza de viños nos menús dos restaurantes, así como nos estantes das viñotecas. Tamén é interesante estar máis involucrados en festivais gastronómicos como os de Aspen, Nova York ou Miami, organizar campañas de publicidade con revistas especializadas como Wine Spectator ou Wine Enthusiast Magazine.

Se tiveses que recomendarlle un viño a un amigo, cal sería o viño galego que recomendarías? E de España? E Francia?

Un viño galego bastante único que tiven a oportunidade de probar recentemente durante unha cea na “Vinoteca García de la Navarra” en Madrid marcoume particularmente. Trátase dun Albariño, Do Ferreiro, de Gerardo Méndez, e da colleita 2006. A evolución en botella do viño 12 anos despois foi excepcional, a textura amplifícase, ofrecendo unha boca redonda cunha agradable acidez e unha frescura sempre presente. O bouquet foi o que máis me sorprendeu, con notas de fume, case de pólvora e petróleo. O froito ten un carácter moi seco acompañado de fermosas notas de noces.

En canto a un viño español, gústanme as belas expresións de Garnacha a través das diversas rexións de viño do país, pero teño unha debilidade polo Aquilón Campo de Borja, produto de viñedos de máis de 100 anos. É un viño que mostra o poder e a elegancia ao mesmo tempo, unha extraordinaria intensidade aromática, rica en mineralidade e unha fermosa complexidade.

“O albariño Do Ferreiro, con 12 anos en botella, pareceume excepcional”

Son do sur de Bretaña, da rexión de Nantes, así que teño un punto débil para os viños de muscadet. O viñedo de Bellevue en Clisson produce viños que aprecio particularmente. “Gaia” é un muscadet biodinámico envellecido en ánfora. O envellecemento dinámico en cubas de formigón ovoides dálle a este Melón de Bourgogne toda a plenitude do terroir de Gabbro. O cuvée “Gaia” é rico e delicado, potente pero sobrio. Os aromas dos cítricos maduros (laranxa, limón) únense á mineralidade e ao iodo para conformar as características desta anada. O final é fresco e lixeiramente picante.