Monet Viticultura: I+D+i galegas para lograr unha uva máis sa coas novas tecnoloxías

¿Por que non aplicar as vantaxes tecnolóxicas ao viñedo? Cada vez en maior medida o viticultor actual incorpora as novas tecnoloxías como unha ferramenta máis do seu traballo, unha ferramenta que lle permite levar adiante unha viticultura de maior precisión que redunda nunha xestión máis eficiente e sustentable das súas producións.

Neste proceso traballa desde 2014 a empresa galega Monet Viticultura co obxectivo de ofrecer ao empresario vinícola unha axuda vital na súa toma de decisións informando os viticultores en tempo real do que ocorre nos seus viñedos. E é que cada vez son máis as adegas que teñen claro que o viño se fai no viñedo polo que se fai imprescindible coñecer mellor as súas características, zonificación, pluviometría e incidencia de enfermidades.

Neste contexto traballa esta empresa emprendedora, que permite aos viticultores coñecer o estado en tempo real do seu viñedo desde calquera lugar, a través de calquera dispositivo conectado a internet. Unha proposta nada da man de tres investigadores da Universidade de Vigo, Débora Franco, José Antonio Gay e David Rey interesados en axudar ás adegas a mellorar a calidade do viño desde o viñedo.

Xa traballan en adegas de 10 denominacións de orixe

Monet Viticultura traballa xa cunha vintena de adegas en dez denominacións de orixe españolas ás que ofrece información personalizada que lles permite mellorar a calidade e a eficiencia das súas explotacións.

“Algunha das adegas coas que traballamos está interesada en homoxeneizar e poder repetir a mesma calidade de uva ano tras ano na mesma parcela. Outras, pola contra, fomentan a diferenciación, co obxectivo de obter diferentes calidades de uva que se destinarán a diferentes tipos de viño. A clave, sen dúbida, independentemente da estratexia seguida por cada adega, é contar con información útil obtida a partir de datos obxectivos da realidade de cada zona para tomar decisións informadas de que estratexia seguir”, explica Débora Franco.

O obxectivo de Monet Viticultura é axudar á adega a conseguir máis uva sa: “máis uva” porque a aplicación dun tratamento fitosanitario no momento óptimo reduce a diminución da colleita e “uva sa” debido á redución da carga fitosanitaria derivada do control de enfermidades no viñedo.

“A ferramenta ofrece a valoración e a predición do risco de que se produza unha enfermidade fúnxica no viñedo. Os algoritmos de valoración e predición de enfermidades, desenvolvidos e validados por Monet, aliméntanse de parámetros meteorolóxicos medidos nos puntos característicos do viñedo, o estado fenolóxico no que se atopa a vide e a predición meteorolóxica a nivel de parcela. Toda esta información está a disposición do usuario, quen pode consultala en calquera lugar e en calquera momento desde un teléfono móbil, un computador ou unha tablet”, explica Débora Franco, que destaca que Monet Viticultura ofrece valoración e predición do risco de mildiu, oídio, botritis e blackrot.

Tratamentos adecuados a cada parcela

Para cada unha destas enfermidades avalíanse tanto as condicións climatolóxicas como fenolóxicas o que permite coñecer o grao de desenvolvemento da enfermidade en cada unha das etapas do ciclo de vida do fungo e tomar a decisión de cal é o mellor produto para aplicar na loita contra esta enfermidade.

“O nivel de risco de enfermidade en cada parcela, combinado coa predición meteorolóxica personalizada, permite ao viticultor adiantarse á aparición da enfermidade e planificar tarefas a partir de información obxectiva.

Dúas parcelas que presentan o mesmo nivel de risco de enfermidade poden ser tratadas de forma diferente se a predición meteorolóxica é distinta, xa que o risco evolucionará de diferente forma en cada unha delas”, aclara unha das impulsoras desta ferramenta.

Grazas a esta información -que o viticultor recibe diariamente a través dun informe por correo electrónico e que facilmente pode consultar en calquera momento e interpretar facilmente a través dun código de cores tipo semáforo- o profesional pode coñecer o nivel de risco en todo momento, o que diminúe a incerteza inherente ao traballo en campo, permite realizar a aplicación de tratamentos fitosanitarios no momento óptimo e xustificar a súa aplicación conforme aos requirimentos da lexislación.

Ademais permite optimizar o número de tratamentos fitosanitarios, o que redunda nunha optimización de custos, tanto humanos como económicos e ambientais, e mellora a calidade sanitaria da uva reducindo o residuo químico. Ademais, o usuario pode acceder en todo momento ao menú de Enfermidades onde pode visualizar o nivel de risco actual asociado a cada enfermidade. “O noso servizo permite optimizar o uso de fitosanitarios, reduce a diminución de colleita, incrementa a eficiencia na xestión de manexos culturais e reduce o residuo químico coa consecuente mellora ambiental”, asegura Franco.

Ferramenta para a zonificación do viñedo

A plataforma tamén incorpora información dos índices de vexetación do viñedo obtidos a través do procesado de imaxes aéreas tomadas por satélites, avionetas ou drons. Esta información permite zonificar o viñedo, coñecer as diferenzas de vigor, clorofila ou eficiencia fotosintética nas distintas zonas de cada parcela e realizar clasificacións de uva previas a vendima, información que pode ser de gran interese para a xestión eficaz da produción.

A ferramenta complétase cun sistema de xestión documental que permite ao usuario introducir información dos manexos realizados no viñedo, a modo de caderno de explotación dixital, e de calquera incidencia detectada nel.

Diferentes opcións segundo servizo

A incorporación dun sistema como este pode parecer, a priori, extremadamente complexo ou custoso para a súa implantación nunha adega. Con todo, non o é tanto xa que todos os datos ambientais obtéñense de estacións meteorolóxicas, que poden ou non existir na explotación. Se a adega non dispón de estacións meteorolóxicas, Monet ofrece dúas alternativas: empregar novas estacións no propio viñedo, nese caso a empresa encárgase da súa posta en marcha e mantemento, ou empregar estacións públicas situadas nas inmediacións do viñedo e que sexan representativas deste. En canto ao custo, as adegas e viticultores teñen tres opcións de subscrición mensual cuxo importe depende da modalidade de servizo escollido e do número de puntos que se desexen controlar no viñedo.