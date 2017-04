Menos do 2% do viñedo galego está en ecolóxico ou en produción integrada

Expertos reunidos en Ribadavia nunha xornada organizada pola Evega destacan a necesidade de reducir e racionalizar o uso de fitosanitarios e suprimir emprego de herbicidas. Os viñedos certificados en ecolóxico na Comunidade roldan as 80 hectáreas e os de produción integrada supoñen unhas 250 hectáreas.

Os viños certificados en ecolóxico ou en produción integrada avanzan moi timidamente, a pesar do crecemento deste nicho de mercado, sobre todo no mercado exterior, e de que a lexislación e os consumidores reclaman cada vez máis produtos alimentarios con menor presencia de resíduos.

Así se puxo de manifesto na xornada organizada este xoves en Ribadavia pola Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA) sobre “Xestión de pragas e enfermidades no viñedo (I)”.

Diversos expertos e viticultores explicaron os principios da xestión integrada de pragas en viñedo así como da viticultura ecolóxica, dous tipos de produción certificada de carácter voluntario que ocupan en Galicia ao redor de 250 e 80 hectáreas, respectivamente, sobre un total de superficie vitícola en Galicia dunhas 26.000 hectáreas. É dicir, supoñen pouco máis do 1% da superficie, a pesar de que tal e como destacaron os relatores é posible facer viticultura ecolóxica en Galicia.

Neste sentido, Ignacio Munilla Rumbao, de Asesoría Munilla Biodiversidade, explicou os principios ecolóxicos da produción integrada en viñedo, mentres que Juan Carlos Vázquez Abal detallou a aplicabilidade da xestión de pragas e enfermidades en produción integrada, un sistema de produción a medio camiño da produción ecolóxica que busca reducir ao máximo o uso de fitosanitarios e de agroquímicos, con prácticas respectuosas o medioambiente, esperando a uns limiares mínimos para realizar tratamentos.

En Galicia a produción integrada en viñedo está regulada desde o ano 2005 e en adegas desde setembro do pasado ano, sendo unha das poucas comunidades, xunto con Andalucía e Cataluña, que contan con esta dobre certificación. Para os viñedos requírese estar inscrito no Rexistro Oficial de Operadores de Produción Integrada cun mínimo de 3 hectáreas por adega ou asociacións de viticultores cun mínimo de 3.000 metros cadrados de viñedo por cada viticultor e 10 hectáreas en total.

Demandan un selo único estatal para os viños de produción integrada

Unha das poucas adegas que máis forte apostou en Galicia por esta tipo de certificación é a cooperativa Viña Costeira, do Ribeiro, que desde o ano 2008 ten 50 hectáreas certificadas e auditadas anualmente en produción integrada.

Susana Gulín, técnica de viticultura desta cooperativa, explicou que “este ano sairán ao mercado en España as primeiras botellas certificadas co selo de produción integrada”.

Como debilidades da produción integrada en España, destacou que “está moi ligada ás axudas dos Programas de Desenvolvemento Rural de cada comunidade, e ao feito de que cada autonomía ten o seu propio selo de produción integrada, o que crea confusión no consumidor”.

Outra das adegas que apostou pola produción integrada en Galicia é a Cooperativa Vitivinícola Arousana/Paco e Lola, que desde o ano 2010 traballa con este tipo de certificación, con 60 hectáreas certificadas no seu momento.

Diego García, técnico de viticultura da cooperativa, explicou que a aposta por este tipo de viticultura realizouse a través do proxecto LIFE +Viñas Altánticas, impulsado pola Deputación de Pontevedra, e no que tamén participan as cooperativas Martín Códax e Condes de Albarei.

O seu obxectivo é producir viño “sustentable” nos viñedos da D.O. Rías Baixas, da subzona do Salnés minimizando o uso de produtos químicos nunha zona de clima atlántico, tépedo e húmido que favorece o ataque de fungos como Mildiu, Oidium e Botrytis entre outras.

Para iso ampliaron os puntos de medición meteorolóxica na comarca, tanto sensores como estacións, pasando de 6 a 20, o que lles permite aos técnicos das tres cooperativas emitir todos os xoves un boletín propio de avisos fitosanitarios para os socios.

Ademais, a través da plataforma Viñas Atlánticas os socios dispoñen dunha completa información actualizada e fácil de entender -cuns avisos por cores- a nivel de parcela sobre os presenza de esporas de fungos e recomendacións para realizar tratamentos.

Como conclusión, Diego García coincidiu en que “debería haber máis información ao consumidor sobre a produción integrada e un mesmo selo, senón é a nivel europeo, como a agricultura ecolóxica, polo menos a nivel estatal”.

Por último, o técnico criticou que “seguimos practicando unha viticultura moi tradicionalista, cando o importante é que catro visitas ao viñedo fan máis que un tratamento”.