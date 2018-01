Listado de beneficiarios das axudas para reestruturación e reconversión do viñedo

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou este martes a relación de beneficiarios das axudas para reestruturación e reconversión da viña. Nesta convocatoria de 2017 foron en total 62 os viticultores aos que se lles concederon as ditas achegas por un importe que en conxunto acada os 726.400 euros. Dende a Consellería do Medio Rural salientan que “isto significa que o número de beneficiarios incrementouse nun 17% con respecto á convocatoria anterior e o importe das subvencións medrou tamén nun 48,2%”.

A superficie de viñedo na que se vai actuar grazas a estas subvencións é de 76,9 hectáreas. Por provincias, a maior parte corresponde a Ourense, con 37 beneficiarios e 38,2 hectáreas. Séguelle Pontevedra, con 30,9 hectáreas e 10 perceptores. En Lugo rexístranse 5,4 hectáreas e 11 beneficiarios e, por último, na Coruña houbo 4 viticultores con achegas para actuar en 2,3 hectáreas.

Por zonas vitícolas, o maior número de beneficiarios corresponden á denominación de orixe Ribeiro (15), seguida de Rías Baixas e Valdeorras (con 12 cada unha), Ribeira Sacra (11), Monterrei (10) e a Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Viños da Terra de Betanzos (2).

Os máximos beneficiarios son o grupo Bodegas Ramón Bilbao, S.A., que recibe 156.706 euros, arredor do 20% do total das axudas, para os seus viñedos na DO. Rías Baixas, seguido de Agrícola Anmar SL, tamén da DO Rías Baixas, que reciben 94.941 euros, e, en terceiro lugar, a adega Virxe de Gálir SL, da DO Valdeorras, que recibe axudas por importa de 74.753 euros. Entre estas 3 adegas copan algo máis do 40% das axudas.

a) Relación das persoas beneficiarias por orde alfabética:

Plan Persoa beneficiaria Superficie vitícola (ha) Total axudas (€) Valdeorras 2017 Adega A Coroa, S.A.T. 0,3210 4.111,66 Pequenos viticultores VIII Adegas Pazo das Tapias, S.L. 2,6080 27.526,66 Pequenos viticultores VIII Adegas Valdavia, S.L. 0,2144 1.859,92 Pequenos viticultores VIII Agrícola Anmar, S.L. 14,1320 94.941,30 Agrotécnicas Rías Baixas Agroser Ulla, S.L. 0,2672 2.428,85 Viña Vide Viño 3 Alba Dacosta, María 0,1334 1.229,93 Pequenos viticultores VIII Alberte Pérez, Carlos 0,1413 1.584,03 Agrotécnicas Rías Baixas Bodega González Byass Jerez, S.L.U. 7,1813 51.115,05 Pequenos Viticultores VIII Bodegas Campante, S.A. 2,0780 27.451,46 Agrotécnicas Rías Baixas Bodegas Ramón Bilbao, S.A. 14,9995 156.706,50 Agrotécnicas Rías Baixas Bodegas Terras Gauda, S.A. 7,2881 61.907,68 Individual Casa Beade, S.L. 0,6757 2.939,48 Aran Lugo Sur 2017 Casa Moreiras, S.L. 0,4179 2.901,53 Valdeorras 2017 Collarte Pérez, Anxo 0,1300 1.337,63 Pequenos viticultores VIII Dapia González, Manuel 0,3176 3.409,64 Lugo Sur 2017 Domínguez Vázquez, Estrella 0,3671 3.751,34 Individual Dueñas Roca, Adrián 0,2650 1.088,87 Agrotécnicas Rías Baixas Eido da Fonte, S.L. 0,1506 826,63 Cooperativización e reestruturación Comarca do Ribeiro 17 Estévez Losada, Javier 0,1578 1.750,79 Cooperativización e reestruturación Comarca do Ribeiro 17 Estévez Losada, Roberto 0,1965 2.179,67 Cooperativización e reestruturación Comarca do Ribeiro 17 Fernández Álvarez, Yolanda 0,3391 3.782,22 Cooperativización e reestruturación Comarca do Ribeiro 17 Fernández García, Julio Manuel 0,2424 2.011,92 Cooperativización e reestruturación Comarca do Ribeiro 17 Fernández García, Mª Carmen 0,2426 2.013,58 Cooperativización e reestruturación Comarca do Ribeiro 17 Fernández García, Pedro 0,2425 2.012,24 Cooperativización e reestruturación Comarca do Ribeiro 17 Fernández García, Tomás 0,2426 2.013,58 Pequenos viticultores VIII Francisco Francisco, María Pilar 0,4420 4.117,11 Pequenos viticultores VIII Gallego Alonso, Nuria 0,4206 3.789,00 Valdeorras 2017 García Rodríguez, Ángel 0,4703 4.879,16 Cooperativización e reestruturación Comarca do Ribeiro 17 González Pérez, Ana Jovita 0,0426 472,65 Viña Vide Viño 3 González Sineiro, María Estela 0,1587 1.509,39 Valdeorras 2017 Guitián y Blanco, S.C. 0,1224 1.110,67 Viña Vide Viño 3 Hermanos Sabarís Prado, C.B. 0,2138 5.284,34 Viña Vide Viño 3 Hernando Martínez, C.B. 0,4935 4.694,95 Valdeorras 2017 Hnos. Delgado López, C.B. 0,5583 4.232,79 Valdeorras 2017 Joaquín Rebolledo, S.A. 1,0324 14.605,51 Aran Lugo Sur 2017 Lareu López, Manuel Primitivo 0,4255 3.989,91 Lugo Sur 2017 Marcos Fernández, Ramón 1,2701 19.584,52 Lugo Sur 2017 Miñosil, S.L. 0,5283 2.160,75 Valdeorras 2017 Moral Rodríguez, Ricardo 0,3374 3.235,30 Valdeorras 2017 O Luar do Sil, S.L. 0,1271 1.105,89 Pequenos viticultores VIII Os Torgas, S.L. 0,1380 1.512,79 Valdeorras 2017 Pago de los Capellanes, S.A. 1,9989 11.809,54 Pequenos viticultores VIII Palanca García, Maximino 0,5928 5.272,56 Aran Lugo Sur 2017 Pena das Donas, S.L. 0,3051 3.099,38 Lugo Sur 2017 Rey Pérez, Pedro 0,6600 5.984,70 Viña Vide Viño 3 Rey Vidal, Josefa 0,1836 1.961,36 Cooperativización e reestruturación Comarca do Ribeiro 17 Río Camba, C.B. 0,8178 6.786,18 Cooperativización e reestruturación Comarca do Ribeiro 17 Rodríguez Cariño, Marcos 0,1114 1.235,99 Valdeorras 2017 Rodríguez Ferrer, José Luis 0,8615 14.976,95 Lugo Sur 2017 Rodríguez López, Víctor Manuel 0,4442 1.816,79 Pequenos viticultores VIII Rodríguez Pino, Alejandra 0,3016 3.327,96 Agrotécnicas Rías Baixas Rodríguez Rodríguez, Moisés 1,1665 6.074,54 Aran Lugo Sur 2017 Rodríguez Vázquez, María Fe 0,5052 7.416,17 Lugo Sur 2017 Varela Aguiar, Juan Carlos 0,0304 310,69 Agrotécnicas Rías Baixas Varela Martínez, Raquel 0,1284 1.177,10 Pequenos viticultores VIII Vaz Rodríguez, Josefa 0,5552 5.846,50 Aran Lugo Sur 2017 Vázquez Fortes, José Miguel 0,4886 12.291,66 Cooperativización e reestruturación Comarca do Ribeiro 17 Vázquez Pateiro, C.B. 0,4236 4.508,55 Pequenos viticultores VIII Villanueva Álvarez, Isabel 0,8125 5.911,10 Valdeorras 2017 Viñedos Barrio Mato, C.B. 0,3000 2.274,01 Valdeorras 2017 Virxe de Galir, S.L. 5,0000 74.753,44 Valdeorras 2017 Yáñez Pérez, Mario 1,1468 10.398,72 Total 62 persoas beneficiarias: 76,9667 726.400,78

Solicitudes desestimadas das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia da convocatoria de 2017:

Plan Solicitante Motivo desestimento Pequenos viticultores Álvarez Bueno, Ramón Documentación incompleta Patricio Sánchez, S.A.T. Documentación incompleta. Variedade non recomendada Vázquez Iglesias, Elena Documentación incompleta Vázquez Losada, Manuel Documentación incompleta Lugo Sur 2017 Bodega Losada Fernández, S.L. Documentación incompleta Individual Adegas O’Castro, S.L. Documentación incompleta Aran Lugo 2017 Núñez Díaz, María Josefa Renuncia Valdeorras 2017 Fernández Núñez, Manuel Renuncia Invesgalsa Coruña, S.L. Renuncia

Balance

No período 2000-2017 beneficiáronse destas axudas un total de 9.415 viticultores en toda Galicia. A superficie vitícola financiable ascendeu a 4.252 hectáreas. Destináronse 61,8 millóns de euros a esta finalidade. Estas achegas aplícanse ás superficies destinadas á produción de uva para elaboración de viño nas cales se leven a cabo tarefas de reconversión varietal, reimplantación de viñas ou melloras das técnicas de xestión dos cultivos.