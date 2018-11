Lista dos 60 mellores viños de Rías Baixas para a Cata das Anadas

A Denominación de Orixe Rías Baixas entregou este venres pola tarde os diplomas da sétima edición da súa Cata das Anadas. Esta cita desenvolveuse o mércores no Hotel Vlila Real de Madrid e contou coa colaboración da Unión Española de Catadores. Un total de 60 marcas pertencentes a 33 adegas recibiron os distintos recoñecementos.

Máis concretamente, 7 viños foron distinguidos co diploma de Gran Colleita de Ouro (ao conseguir unha puntuación superior a 92); 40 obtiveron o Colleita de Ouro (con entre 85 e 92 puntos) e 13 levaron o Colleita de Prata (entre 82 e 85 puntos).

O acto, celebrado na contorna do Castelo de Soutomaior, foi presentado pola xornalista galega Irene Lourido. Contou coa participación do presidente do Consello Regulador, Juan Gil de Araujo; o director xeral de Desenvolvemento Rural, Miguel Ángel Pérez Dubois; o deputado provincial Javier Dios e o xefe territorial da Consellería do Medio Rural en Pontevedra, Antonio Crespo Iglesias.

RELACIÓN DE DISTINCIÓNS DA VII CATA DAS ANADAS DE RÍAS BAIXAS:

Gran Colleita de Ouro. Puntuacións superiores a 92 puntos

ADEGA MARCA COLLEITA ADEGAS CASTROBREY SIN PALABRAS 2012 BODEGAS LA VAL S.L. LA VAL SOBRE LÍAS 2011 BODEGAS MARTÍN CODAX S.A.U. MARTÍN CODAX 2012 BOUZA DO REI S.A.T. BOUZA DO REI 2010 COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA S.C.G. PACO & LOLA VINTAGE 2012 MAIOR DE MENDOZA S.L. MAIOR DE MENDOZA LIAS 2016 SEÑORÍO DE RUBIÓS S.L. SEÑORÍO DE RUBIOS CONDADO 2010

Colleita de Ouro. Valorados entre 85 e 92 puntos

ADEGA MARCA COLLEITA ABADÍA DE TORTOREOS S.L. ABADÍA DE TORTOREOS BARRICA 2015 ADEGA CONDES DE ALBAREI S.A.U. CONDES DE ALBAREI 2014 ADEGA CONDES DE ALBAREI S.A.U. CARBALLO GALEGO 2016 ADEGAS AROUSA DE BEBIDAS S.L. PAZO DA BOUCIÑA “ARTE” 2016 ADEGAS CASTROBREY NICE TO MEET YOU 2013 ADEGAS CASTROBREY SIN PALABRAS 2010 ADEGAS VALMIÑOR S.L. DAVILA M-100 2009 ALDEA DE ABAIXO S.A.T. SEÑORÍO DA TORRE LÍAS 2014 ALDEA DE ABAIXO S.A.T. SEÑORÍO DA TORRE LIAS 2016 BODEGA VIÑA NORA NORA DA NEVE 2007 BODEGA VIÑA NORA NORA DA NEVE 2014 BODEGAS ALBAMAR S.L.N.E. ALBAMAR 2014 BODEGAS ALBAMAR S.L.N.E. ALBAMAR 2015 BODEGAS ALBAMAR S.L.N.E. ALBAMAR EDICIÓN ESPECIAL 2016 BODEGAS DEL PALACIO DE FEFIÑANES S.L. ALBARIÑO DE FEFIÑANES III AÑO 2013 BODEGAS DEL PALACIO DE FEFIÑANES S.L. 1583 ALBARIÑO DE FEFIÑANES 2011 BODEGAS EIDOSELA S.C.G. EIDOSELA ALBARIÑO 2016 BODEGAS SANTIAGO ROMA S.L. SANTIAGO ROMA SELECCIÓN 2015 BODEGAS SANTIAGO ROMA S.L. SANTIAGO ROMA SELECCIÓN 2016 BODEGAS Y VIÑEDOS DON OLEGARIO DON OLEGARIO 2007 CARBALLAL DE SANDE CDES 2016 CARLOS CASTRO SERANTES GRAN RIBAD 2015 COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA S.C.G. PACO & LOLA PRIME 2016 LAGAR DE BESADA S.L. BALADIÑA 2016 LAGAR DE FORNELOS S.A. LAGAR DE CERVERA 2012 LAGAR DE FORNELOS S.A. LAGAR DE CERVERA 2006 LAGAR DE FORNELOS S.A. LAGAR DE CERVERA 2011 MAIOR DE MENDOZA S.L. MAIOR DE MENDOZA 3 CRIANZAS 2012 MAIOR DE MENDOZA S.L. MAIOR DE MENDOZA 3 CRIANZAS 2015 RICARDO ABAL PADÍN DON RICARDO 2015 SEÑORÍO DE RUBIÓS S.L. MANUEL D’AMARO ALBARIÑO LIAS 2016 SEÑORÍO DE RUBIÓS S.L. SEÑORÍO DE RUBIOS ALBARIÑO 2015 SOLAGRA S.A. CASA DO SOL 2016 SOLAGRA S.A. CASA DO SOL 2015 SOLAGRA S.A. CASA DO SOL 2014 VIÑA BLANCA DEL SALNÉS S.A. VIÑA BLANCA DEL SALNES 2016 VIÑA BLANCA DEL SALNÉS S.A. VIÑA BLANCA DEL SALNES 2010 VIÑA CARTIN S.L. TERRAS DE LANTAÑO 2015 VIÑA MORAIMA SOC. COOP. GAL. MORAIMA 2015 VIÑAS E ADEGAS GALEGAS S.L.U. DON PEDRO DE SOUTOMAIOR 2015



Colleita de Prata. Valorados entre 82 e 85 puntos

ADEGA MARCA COLLEITA ADEGA CONDES DE ALBAREI S.A.U. ENXEBRE 2015 ADEGA DOS EIDOS S.L. CONTRAAPAREDE 2015 ADEGAS MORGADIO S.L. CELLARIUM 2016 ADEGAS TERRA DE ASOREI S.L. TERRA DE ASOREI SELECCIÓN PRIVADA 2016 ADEGAS VALMIÑOR S.L. VALMIÑOR 2013 ATTIS BODEGA Y VIÑEDOS S.L. ATTIS EMBAIXADOR 2015 ATTIS BODEGA Y VIÑEDOS S.L. ATTIS EMBAIXADOR 2013 BODEGA VIÑA NORA NORA DA NEVE 2015 BODEGAS DEL PALACIO DE FEFIÑANES S.L. ALBARIÑO DE FEFIÑANES 2016 BODEGAS LA VAL S.L. LA VAL FERMENTADO EN BARRICA 2015 BODEGAS MARTÍN CODAX S.A.U. MARTÍN CODAX 2014 CARBALLAL DE SANDE CDES 2014 VIÑAS E ADEGAS GALEGAS S.L.U. DON PEDRO DE SOUTOMAIOR 2016

Na súa intervención, Juan Gil de Araujo felicitou a todas as adegas recoñecidas e destacou “os magníficos resultados” da VII Cata das Anadas. “Se é certo que en cada anada había marcas que destacaban pola súa gran calidade, sorprende quizá que as anadas que mostraron mellor comportamento, que mellores sensacións presentaron, foron as máis vellas”, asegurou. “Unha circunstancia que corrobora “non só o rigoroso traballo de elaboración que realizan as adegas da denominación, senón tamén a excelente materia prima que posuímos en Rías Baixas. Esas variedades autóctonas que consenten con esmero os nosos viticultores”, engadiu.

Realizando un balance dos últimos anos, o presidente do Consello Regulador lembrou a “valentía e afouteza” por parte do conxunto desta Denominación de Orixe á hora de apostar, hai xa 14 anos, pola Cata das Anadas, “un reto cheo de incógnitas e de riscos, porque era algo que ninguén fixera”. Co desenvolvemento deste proxecto conseguiuse “que hoxe o mercado entenda que non só non pasa nada por beber os nosos viños máis aló do nadal seguinte, senón que é a partir de aí, precisamente, cando moitos deles alcanzan o seu punto óptimo de consumo”, concretou Juan Gil de Araujo. O presidente reiterou o seu agradecemento ás adegas por apoiar este tipo de iniciativas que buscan pór en valor o potencial dos viños de Rías Baixas.

A Cata das Anadas ten carácter bienal e o seu obxectivo é demostrar as posibilidades de garda dos viños da denominación, así como o potencial enolóxico das variedades amparadas por Rías Baixas. Na presente edición, os catadores valoraron 75 referencias de 36 adegas. Máis concretamente, vinte mostras de 2016 e outras tantas de 2015; oito de 2014; seis de 2013 e seis de 2012; tres de 2011; cinco de 2010; unha de 2009; tres de 2007 e outro tres de 2006.

Un xurado de 27 expertos

O xurado estivo composto por 27 expertos -9 integrantes do panel de cata interno do Consello Regulador e 18 profesionais externos (xornalistas, catadores…)-. Todos eles coincidiron á hora de loubar a altísima calidade das mostras presentadas, á vez que ratificaron a excelente capacidade de envellecemento dos viños da Denominación de Orixe Rías Baixas.

Ademais da propia cata, a xornada en Madrid complementouse cun Túnel das Anadas, celebrado por terceira vez consecutiva no Hotel Vlila Real, o mércores pola tarde. Máis de 250 prescriptores do sector madrileño tiveron a oportunidade de degustar as 75 marcas presentadas a este certame.