Impulsan a declaración dos lagares rupestres como Patrimonio da Humanidade

Unha trintena de persoas participaron este xoves en Verín, na presentación do libro libro “As pedras que facían viño. Viaxe polos milenarios lagares rupestres de Galicia”, escrito por Luís e Alejandro Paadín.

Ao longo do acto, no que estivo presente a presidenta do C.R.D.O. Monterrei, Lara Da Silva, así como representantes dos municipios de Verín, Oímbra, Laza e Monterrei, serviu de espazo para o anuncio da “creación dunha plataforma destinada a solicitar que os lagares rupestres ibéricos sexan declarados Patrimonio da Humanidade”, segundo anunciou Luís Paadín.

“Esta proposta fraguouse nun simposio de lagares rupestres realizado na localidade lusa de Valpaços, e a mesma está a ser secundada por persoas e entidades de Estremadura, A Rioxa e Galicia”, manifestou Paadín. “Esta plataforma -avanzou- crearase en breve, para que os lagares rupestres aspiren a ser Patrimonio da Humanidade, ao ser algo troncal no sector e no tempo”.

A comarca de Monterrei é a que alberga máis lagares rupestres en Galicia

No libro de Luís e Alejandro Paadín recóllese o traballo de localización, interpretación e revalorización de máis de 60 lagares rupestres en Galicia, sendo a comarca de Monterrei o que alberga a maior concentración deles -máis de 50 estruturas destas características-. O mesmo inclúe descrición de ditos lagares, mapas de localización, rutas ou situación de adegas, entre outras características.

“Este libro revaloriza o patrimonio cultural e polo tanto a paisaxe onde se elabora o viño de Monterrei, xa que aquí atopáronse lagares situados a 800 metros de altitude, así como outros onde cunha única prensada elaborábanse 4.000 litros”, asegurou Paadín.

Unha revalorización do patrimonio cultural que tamén destacou a presidenta do Consello Regulador da D.O. Monterrei, que agarda “permita sentar as bases para traballar de forma conxunta na identificación de novos lagares e sinalización dos mesmos, coa finalidade de converternos nun dos referentes do patrimonio arqueolóxico vitivinícola na Península Ibérica”.