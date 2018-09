Imaxes da vendima 2018 en Galicia

Este fin de semana miles de persoas están a traballar na vendima en Galicia, que entra na súa rescta final.

O ano non comezou con boas previsións, debido a unha primavera con choivas intensas e tempo frío, que retardaron a floración e posteriormente favoreceron o desenvolvemento do mildeu. Sen embargo, o tempo seco e solleiro do verán e da entrada no outono favoreceron unha boa maduración e, sobre todo, un excelente estado sanitario da uva.

Velaquí unha escolma de imaxes da vendima nas 5 Denominación de Orixe vitivinícolas de Galicia: