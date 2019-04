A historia do viño en Galicia cóntase esta semana no Ribeiro

A Feira do Viño do Ribeiro, que este ano chega á súa 55ª edición, presenta as conferencias científicas e relatorios cos que se pretende poñer en valor o legado histórico do viño do Ribeiro tanto en Galicia como a nivel internacional. Terán lugar a semana previa á Feira do Viño do Ribeiro en diferentes puntos singulares e importantes na historia vitivinícola do Ribeiro e de Galicia.

Estes relatorios, enmarcados dentro da Feira do Viño do Ribeiro, coa colaboración da Asociación de Amigos do Museo Etnolóxico de Ribadavia, teñen como fin dar a coñecer o mundo da viña e do viño en Galicia ao longo dos tempos.

Velaquí o programa:

LUNS DIA 29 DE ABRIL:

– Lugar: Museo Etnolóxico de Ribadavia. “Cando o viño canta nas fontes de Clio”. Pablo Sánchez Ferro. Director do Arquivo Histórico Provincial de Ourense.

19:00h. RELATORIO

20:00 – 20:15 h Preguntas ao ponente.

20:30 – 21:30 h Visita ao conxunto histórico de Ribadavia “As chaves do viño”

-MARTES DÍA 30 DE ABRIL:

– Lugar: Centro de F.P. IES do Ribeiro – San Paio – Ribadavia

→ “O viño e o Camiño de Santiago”.

Francisco Singul Lorenzo. Doutor en Historia da Arte. Xefe da Área de Cultura Xacobea.

19:00h. RELATORIO

20:00-20:15 h Preguntas ao ponente

20:15 – 20:30 h Visita á lugar da Casa da Coenga – Granxa do Cabido da catedral de Santiago de Compostela.

MÉRCORES DÍA 1 DE MAIO:

– Lugar: Mosteiro de San Clodio do Ribeiro de Avia – Leiro.

“Viño tinto ou viño branco. As entradas de viño nas granxas monacais”.

Isolina Rionegro Fariña. Doutora en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela

19:00h. RELATORIO

20:00-20:15 h Preguntas á ponente

20:15 – 20:45 h Visita ao mosteiro de San Clodio.

XOVES DÍA 2 DE MAIO:

– Lugar: Pazos Hermos – Cenlle. Casa de Turismo Rural.

→“Lagares de pedra. Tradición vitivinícola en Galicia”. Manuel García Valdeiras. Arqueologo. Servizo Xeral de Patrimonio. Xerente de Anthropos Arqueoloxía.

19:00h. RELATORIO

20:00-20:15 h Preguntas á ponente

20:15 – 20:45 h Visita ao lagar de Peitieiros-Cima de Aldea

Inscrición: Na Oficina de Turismo de Ribadavia. tfno. 988471275 – [email protected]

Prazas limitadas: 30 pax (por orde de inscrición)

Prezo: de balde