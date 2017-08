Haberá que facer unha segunda vendima en outono debido aos abundantes “rebuscos”

A Estación Fitopatolóxica de Areeiro (EFA), centro dependente da Deputación de Pontevedra, vén de asegurar que, dado que a vendima tradicional este ano vaise adiantar de xeito significativo nalgunhas comarcas, é posible a realización dunha segunda vendima no outono dos acios que medran nos gromos coñecidos como netos (“rebuscos”), e que, en xeral, segundo se comprobou nas visitas ás viñas, son abundantes, están sans en xeral e teñen bo tamaño.

En canto aos patóxenos, dende Areeiro sinalan que a situación das viñas neste momento final é moi boa, e mesmo plantas abandonadas este ano están case libres de síntomas de Mildeu. Con respecto ao Oídio, malia ter habido repetidamente ao longo da campaña condicións que favoreceran o patóxeno, a realidade é que, salvo moi contadas excepcións, apenas houbo presenza no albariño.

No referente á Botrite, desde os últimos días de xullo diminuíu a carga de esporas recollida e en todas as fincas visitadas a ausencia de síntomas deste fungo é practicamente total.

Golpes de sol e enfermidades da madeira

Por outra banda, na última semana as capturas couzas do acio mantivéronse en niveis extremadamente baixos e, do mesmo xeito que a semana anterior, os únicos síntomas de trips estiveron confinados nos gromos terminais da finca de O Salnés. En canto aos ácaros, é de destacar unicamente a presenza de novos síntomas de erinose de verán que continúan a aparecer nos novos crecementos, nun ano en que realmente o seu axente causal, Colomerus vitis, foi o ácaro máis amplamente distribuído nas viñas.

Finalmente, en canto á viña, o aviso sinala que a ausencia de precipitacións destacables continúa favorecendo que aparezan plantas con síntomas de seca, e tamén a elevada luminosidade sobre as caras expostas dos acios está favorecendo a expresión dos golpes de sol. Do mesmo xeito, o clima deste ano favoreceu que se manifesten máis plantas con síntomas de alteracións da madeira, que é preciso marcar nos brazos afectados ou a planta enteira para que estean ben identificadas no momento da poda.