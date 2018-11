Galardoados nos Premios Mágnum do Viño Galego 2018

Este domingo celebrouse na Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa, dentro de Castes – Feira Independente do Viño, a oitava edición dos Premios Mágnum do Viño Galego, uns galardóns que o Instituto Galego do Viño outorga con carácter anual en recoñecemento dos traballos e os profesionais máis destacados do sector do viño en Galicia, co obxectivo de fomentar a excelencia e afianzar a imaxe de Galicia como referente mundial de viños.

Nesta edición os premiados foron:

1) Mágnum ao Mellor Tratamento do Viño Galego fora de Galicia:

Taberna Laredo (Madrid)

2) Mágnum á Mellor Labor de Difusión do Viño Galego:

Volando Voy, programa de Jesús Calleja producido por Zanskar Producciones para Cuatro

3) Mágnum á Mellor Iniciativa de Enoturismo:

Adega Algueira

4) Mágnum ao Mellor Viño Revelación Galego:

Cume do Avia dos Cantos 17 (Cume do Avia)

5) Mágnum ao Mellor Viño Galego:

Azos do Pobo 16 (Daterra Viticultores)

6) Mágnum á Mellor Adega Galega:

Adega Albamar

7) Mágnum ao Mellor Sumiller de Galicia:

Elísabet Castro (Mesón do Campo)

8) Mágnum Honorífico “Viñolvidable”:

Esther Teijeiro Lemos

Cada un dos premiados recibiu unha escultura diferente realizada polo artista Kike Ortega. Seguindo a súa liña creativa de total ruptura co lenzo para descubrir as posibilidades artísticas de materiais a priori non concibidos para a arte, estas pezas están feitas con fragmentos de antigos bidóns de aceite, previamente aplanados cunha apisoadora, recortados e traballados polas mans do artista.