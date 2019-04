Fin de semana para disfrutar en Quiroga dos viños da Ribeira Sacra

O concello lucense de Quiroga celebra este fin de semana a súa tradicional Feira do Viño, que este ano chega á súa edición número 37.

Xa mañá venres comezarán a quentarse os motores para a cita da fin de semana coa XV Carreira Popular Feira do Viño, na que centos de participantes percorrerán as rúas da vila de Quiroga.

O sábado ás 11:45 terá lugar a inauguración oficial no recinto feiral coa asistencia da conselleira de Medio Ambiente, territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez. A continuación celebrarase o encontro infantil do Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas, que desfilarán pola Rúa Real e actuarán na Praza de España.

Xa pola tarde, ás 17:00 horas, o grupo de gaitas Alecrín amenizará os postos da Feira do Viño, nos que adegas e colleiteiros darán a probar e venderán os seus viños. E ás 20:30 horas terá lugar a lectura oficial do pregón a cargo do actor Pablo Chiapella Cámara, que interpreta a Amador Riva na coñecida serie “La que se avecina”.

O domingo será o día grande da Feira do Viño de Quiroga coa entrega ás 12:45 horas dos trofeos aos colleiteiros do concello.

Consulta aquí o programa completo: