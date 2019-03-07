Fin de semana para disfrutar dos viños da Ribeira Sacra en Chantada

O concello de Chantada celebra durante esta fin de semana a 37 edición da Feira do Viño de Chantada, unha celebración na que se exaltarán os viños da Ribeira Sacra, presentando o viño novo da vendima 2018.
Velaquí o programa da Feira do Viño de Chantada:
Venres:
20:00 APERTURA DE STANDS DAS ADEGAS PARTICIPANTES.
23:00 ACTUACIÓN DA ORQUESTA “SAUDADE”
Sábado:
11:00
– PASACALLE DOS GAITEIROS DA ESCOLA TRACIDIONAL DE MÚSICA DE CHANTADA
– GRUPO DE ZANFONAS DA TRADESCOLA DE LUGO
– SEARAS
13:00
CONCERTO DA BANDA DE MÚSICA DE CHANTADA
17:00
– CHARANGA “OS CHARANGOS DE NEDA”
– CHARANGA “FESTICULTORES”
– GRUPO DE ZANFONAS DA TRADESCOLA DE LUGO
– SEARAS
17:00-19:00
IV CATA POPULAR
21:00
– ORQUESTRA TANGO
– ORQUESTRA SOLARA
Domingo:
10:30
– CATA OFICIAL DA 37ª FEIRA DO VIÑO DE CHANTADA
11:00
– PASACALLE DOS GAITEIROS “OS BARRIOS”
11:30
– CHARANGA “NBA”
12:30
BANDA DE GAITAS DO CONCELLO DE CHANTADA
13:00
PREGÓN DA 37ª FEIRA DO VIÑO A CARGO DE D. JOSE MANUEL SILVA RODRIGUEZ, “CUQUI SILVA”.
15:00
XANTAR OFICIAL DA 37ª FEIRA DO VIÑO.
16:00
ENTREGA DE PREMIOS DA 37ª FEIRA DO VIÑO DE CHANTADA.
16:00
– CHARANGA “NBA”
16:00
– CHARANGA “ARDORES”
19:00
– ORQUESTA “TELEVISIÓN”
Actividades para os máis cativos:
OBRADOIROS E OCIOTECA INFANTIS A CARGO DE VELAISCA PARA MAIORES DE 3 ANOS. Será na CASA DA MÚSICA/AUDITORIO MUNICIPAL o SÁBADO: DE 12:00 A 14:00 E DE 16:00 A 20:00 horas e DOMINGO: DE 12:00 A 14:00 E DE 16:00 A 20:00
ADEGAS PARTICIPANTES:
– ADEGA ENONATU-ROBERTO REGAL
– ADEGA LAREU SABATELIVS
– ADEGA VIA ROMANA
– ADEGA AMEDO
– ADEGA TERRAS DE BENDAÑA
– ADEGA CONDADO DE SEQUEIRAS
– ADEGA ALBARDUXE
– ADEGA VIÑA GAROÑA
– ADEGA CABO DO MUNDO
– ADEGA PILARES DE BELESAR
– ADEGA INSTINTO ROMANO
– ADEGA CALEXOTES
– ADEGA OS CIPRESES
– ADEGA DO FORTES
– ADEGA TEIJEIRO LEMOS
– ADEGA SANTA MARÍA DE NOGUEIRA