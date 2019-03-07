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Fin de semana para disfrutar dos viños da Ribeira Sacra en Chantada

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Fin de semana para disfrutar dos viños da Ribeira Sacra en Chantada

O concello de Chantada celebra durante esta fin de semana a 37 edición da Feira do Viño de Chantada, unha celebración na que se exaltarán os viños da Ribeira Sacra, presentando o viño novo da vendima 2018.

Velaquí o programa da Feira do Viño de Chantada:

Venres:

20:00 APERTURA DE STANDS DAS ADEGAS PARTICIPANTES.

23:00 ACTUACIÓN DA ORQUESTA “SAUDADE”

Sábado:

11:00
– PASACALLE DOS GAITEIROS DA ESCOLA TRACIDIONAL DE MÚSICA DE CHANTADA

– GRUPO DE ZANFONAS DA TRADESCOLA DE LUGO

– SEARAS

13:00
CONCERTO DA BANDA DE MÚSICA DE CHANTADA

17:00
– CHARANGA “OS CHARANGOS DE NEDA”
– CHARANGA “FESTICULTORES”
– GRUPO DE ZANFONAS DA TRADESCOLA DE LUGO
– SEARAS

17:00-19:00
IV CATA POPULAR

21:00
– ORQUESTRA TANGO
– ORQUESTRA SOLARA

Domingo:

10:30
– CATA OFICIAL DA 37ª FEIRA DO VIÑO DE CHANTADA

11:00
– PASACALLE DOS GAITEIROS “OS BARRIOS”

11:30
– CHARANGA “NBA”

12:30
BANDA DE GAITAS DO CONCELLO DE CHANTADA

13:00
PREGÓN DA 37ª FEIRA DO VIÑO A CARGO DE D. JOSE MANUEL SILVA RODRIGUEZ, “CUQUI SILVA”.

15:00
XANTAR OFICIAL DA 37ª FEIRA DO VIÑO.

16:00
ENTREGA DE PREMIOS DA 37ª FEIRA DO VIÑO DE CHANTADA.

16:00
– CHARANGA “NBA”

16:00
– CHARANGA “ARDORES”

19:00
– ORQUESTA “TELEVISIÓN”

Actividades para os máis cativos:

OBRADOIROS E OCIOTECA INFANTIS A CARGO DE VELAISCA PARA MAIORES DE 3 ANOS. Será na CASA DA MÚSICA/AUDITORIO MUNICIPAL o SÁBADO: DE 12:00 A 14:00 E DE 16:00 A 20:00 horas e DOMINGO: DE 12:00 A 14:00 E DE 16:00 A 20:00

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ADEGAS PARTICIPANTES:

– ADEGA ENONATU-ROBERTO REGAL
– ADEGA LAREU SABATELIVS
– ADEGA VIA ROMANA
– ADEGA AMEDO
– ADEGA TERRAS DE BENDAÑA
– ADEGA CONDADO DE SEQUEIRAS
– ADEGA ALBARDUXE
– ADEGA VIÑA GAROÑA
– ADEGA CABO DO MUNDO
– ADEGA PILARES DE BELESAR
– ADEGA INSTINTO ROMANO
– ADEGA CALEXOTES
– ADEGA OS CIPRESES
– ADEGA DO FORTES
– ADEGA TEIJEIRO LEMOS
– ADEGA SANTA MARÍA DE NOGUEIRA

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