Fin de semana para disfrutar dos viños da Ribeira Sacra en Chantada

O concello de Chantada celebra durante esta fin de semana a 37 edición da Feira do Viño de Chantada, unha celebración na que se exaltarán os viños da Ribeira Sacra, presentando o viño novo da vendima 2018.

Velaquí o programa da Feira do Viño de Chantada:

Venres:

20:00 APERTURA DE STANDS DAS ADEGAS PARTICIPANTES.

23:00 ACTUACIÓN DA ORQUESTA “SAUDADE”

Sábado:

11:00

– PASACALLE DOS GAITEIROS DA ESCOLA TRACIDIONAL DE MÚSICA DE CHANTADA

– GRUPO DE ZANFONAS DA TRADESCOLA DE LUGO

– SEARAS

13:00

CONCERTO DA BANDA DE MÚSICA DE CHANTADA

17:00

– CHARANGA “OS CHARANGOS DE NEDA”

– CHARANGA “FESTICULTORES”

– GRUPO DE ZANFONAS DA TRADESCOLA DE LUGO

– SEARAS

17:00-19:00

IV CATA POPULAR

21:00

– ORQUESTRA TANGO

– ORQUESTRA SOLARA

Domingo:

10:30

– CATA OFICIAL DA 37ª FEIRA DO VIÑO DE CHANTADA

11:00

– PASACALLE DOS GAITEIROS “OS BARRIOS”

11:30

– CHARANGA “NBA”

12:30

BANDA DE GAITAS DO CONCELLO DE CHANTADA

13:00

PREGÓN DA 37ª FEIRA DO VIÑO A CARGO DE D. JOSE MANUEL SILVA RODRIGUEZ, “CUQUI SILVA”.

15:00

XANTAR OFICIAL DA 37ª FEIRA DO VIÑO.

16:00

ENTREGA DE PREMIOS DA 37ª FEIRA DO VIÑO DE CHANTADA.

16:00

– CHARANGA “NBA”

16:00

– CHARANGA “ARDORES”

19:00

– ORQUESTA “TELEVISIÓN”

Actividades para os máis cativos:

OBRADOIROS E OCIOTECA INFANTIS A CARGO DE VELAISCA PARA MAIORES DE 3 ANOS. Será na CASA DA MÚSICA/AUDITORIO MUNICIPAL o SÁBADO: DE 12:00 A 14:00 E DE 16:00 A 20:00 horas e DOMINGO: DE 12:00 A 14:00 E DE 16:00 A 20:00

ADEGAS PARTICIPANTES:

– ADEGA ENONATU-ROBERTO REGAL

– ADEGA LAREU SABATELIVS

– ADEGA VIA ROMANA

– ADEGA AMEDO

– ADEGA TERRAS DE BENDAÑA

– ADEGA CONDADO DE SEQUEIRAS

– ADEGA ALBARDUXE

– ADEGA VIÑA GAROÑA

– ADEGA CABO DO MUNDO

– ADEGA PILARES DE BELESAR

– ADEGA INSTINTO ROMANO

– ADEGA CALEXOTES

– ADEGA OS CIPRESES

– ADEGA DO FORTES

– ADEGA TEIJEIRO LEMOS

– ADEGA SANTA MARÍA DE NOGUEIRA