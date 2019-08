Éxito de visitantes e degustacións na Feira do Viño de Monterrei

A Feira do Viño de Monterrei superou, de novo, todas as previsións, e esta última edición clausurouse cun incremento tanto do número de degustacións como de visitantes á feira.

Nesta ocasión superáronse as 28.000 degustacións vendidas no tres días de feira, o que supón un 12% máis que na edición do 2018. “Atopámonos ante unha cita vitivinícola consolidada que, ano a ano, aumenta o número de visitantes, venda de tickets-degustación e de botellas de viño”, indica a presidenta do Consello Regulador, Lara Da Silva. “Ademais, nesta ocasión, puidemos comprobar como unha gran parte destes visitantes son xente nova, algo que é moi gratificante porque o mesmo espazo é compartido por proxenitores e fillos, todos interesados, única e exclusivamente, na cultura do viño”.

Ao longo do tres xornadas, o apartado gastronómico así como as actividades musicais paralelas constituíron un complemento clave a esta celebración vitivinícola, na que participaron 16 adegas inscritas na denominación.

Lara Da Silva quere agradecer a todas as adegas participantes a súa implicación, así como ás entidades colaboradoras, “xa que grazas a todos, podemos impulsar a realización dun evento que é o que máis asistentes congrega no municipio, despois do Entroido, o que nos consagra como o motor económico da comarca”.

Sobre a D.O Monterrei

A de Monterrei é unha do cinco denominacións de orixe vinícolas galegas. Confórmana 26 adegas do val de Monterrei, que abrangue os municipios de Verín, Monterrei, Vilardevós, Riós, Oimbra e Castrelo do Val. Os viñedos deste D.O ocupan un total de 579 hectáreas de territorio nas que traballan 418 viticultores.