Foro en Monterrei sobre os lagares rupestres

Verín, Oímbra e Monterrei acollen do 7 ó 9 de setembro o II Foro Hispano-Luso de Lagares Rupestres, o único evento sobre estos restos arqueolóxicos que se celebra en España. Nesta cita crearán unha Carta Europea de localización dos lagares rupestres existentes

Verín, Oímbra e Monterrei acollerán os días 7, 8 e 9 de setembro o II Foro Hispano -Luso de Lagares Rupestres, o único evento destas características que se celebra en España sobre a cultura milenaria de produción de viño na Península Ibérica. Esta segunda edición do foro permitirá a creación da ‘Federación de Asociaciones en defensa y divulgación de los Lagares Rupestres de todos los países de la cuenca del Mediterráneo’. Será un órgano que aglutinará un amplo territorio que conta con máis de mil exemplares identificados, o que evidencia que a produción de viño é culturalmente identitaria desta área europea.

Ademais, neste foro tamén se propón a creación dunha Carta Europea de localización dos lagares rupestres existentes nos diferentes países. Estes esforzos están encamiñados á declaración destes espazos como Patrimonio Cultural Europeo. No caso de España potenciarán a protección destes restos arqueolóxicos para que sexan identificados e considerados Bens de Interese Cultural.

Crearase unha federación de colectivos en defens e divulgación dos lagares rupestres

No encontro tamén se estudiarán as posibilidades de desenvolvemento de diferentes actividades para impulsar a actividade económica das localidades onde se localizan estes restos, que son referentes turísticos e culturais. Cómpre ter presente que en moitos casos, estes lagares teñen máis de 2.000 anos de antigüidade e avalan a existencia da cultura do viño na península.

O foro, que se levará a cabo na DO de Monterrei, a rexión vinícola de Galicia con maior número de lagares rupestres, pretende continuar e impulsar o compromiso recollido no manifesto de San Esteban de la Sierra (Salamanca). Naquel primeiro encontro celebrado no mes de febreiro, unha vintena de especialistas de distintas disciplinas e procedentes de diferentes zonas de España e Portugal, acordaron a identificación, protección e divulgación deste tipo de xacemento arqueolóxico.

No encontro participarán numerosos arqueólogos, historiadores, antropólogos, enólogos e etnógrafos procedentes de distintos puntos de España e Portugal. O evento, promovido por Turismo de Galicia, está dirixido polo sumiller Luis Paadín, coautor de As pedras que facían viño, o primeiro estudo sobre os lagares rupestres de Galicia.