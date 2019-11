Encontro para fixar estratexias de dinamización das comarcas vitivinícolas galegas

Participantes no primeiro encontro celebrado en Verín para abordar a situación da DO de Monterrei.

O Centro de Desenvolvemento Cooperativo de Verín (Ourense) acolleu o primeiro encontro de diagnose no marco da “Estratexia de dinamización económica territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia”. Esta iniciativa, coordinada pola Fundación Juana de Vega, busca mellorar o posicionamento dos viños galegos, reforzar a súa imaxe vinculada cos territorios nos que se producen e mellorar a eficacia do enoturismo e enogastronomía.

Neste primeiro encontro, os participantes analizaron a situación da Denominación de Orixe (DO) Monterrei e as principais debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades para o sector vitivinícola e turístico do territorio. Nel participaron diversas organizacións e institucións da DO Monterrei, tanto relacionadas directamente co sector vitivinícola como co turístico, as administracións públicas e outros axentes do territorio.

Participaron axentes de diversos ámbitos que analizaron as debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades da DO Monterrei

Nunha primeira fase desta sesión, os asistentes identificaron as principais debilidades e ameazas da comarca, o que logo deu paso a un debate. A modo de peche da xornada, recolléronse as conclusións, visións e retos que debe afrontar o territorio e o sector nos próximos anos. A metodoloxía empregada propiciou un diálogo colaborativo entre as persoas participantes e un proceso creativo que favoreceu que aflorasen ideas, acordos e camiños de acción creativos e innovadores, desde perspectivas diversas.

A iniciativa encádrase dentro dun convenio de colaboración subscrito o pasado mes de agosto entre a Fundación Juana de Vega, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), a Axencia de Turismo de Galicia e o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Próximos encontros

A este primeiro encontro en Verín seguiranlle outros catro similares nos outros territorios vitivinícolas que existen en Galicia. No que resta de ano, levaranse a cabo xuntanzas na Ribeira Sacra, Valdeorras, Rías Baixas e no Ribeiro. Nestas novas citas seguirase a mesma metodoloxía para atopar propostas de dinamización das comarcas vitivinícolas.