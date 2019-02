Curso sobre viños doces en Monterrei

Data inicio: 08/03/2019

Data fin: 09/02/2019

Lugar: CRDO Monterrei, Avenida Luis Espada 73, Verín, Ourense

O consello regulador da denominación de orixe Monterrei organiza un curso monográfico de viños doces co obxectivo de amosar a tipoloxía e historia deste tipo de viños. A actividade, que é de carácter gratuíto, desenvolverase o venres 8 de marzo (18-21 horas) e o sábado 9 de marzo (10-13 horas). É precisa a inscripción previa, admitíndose unha asistencia máxima de 18 persoas.

A actividade presentará as características de distintas variedades de viños doces, incluídos viños xenerosos, tostados ou de licor. Esta xornada será impartida por Paco del Castillo, enólogo, profesor de sumilleres e experto en análise sensorial de viños e outros produtos agroalimentarios, así coma Máster en Viticultura y Enología (Universidad Politécnica de Madrid).

A inscripción previa debe facerse no Consello Regulador, ben no teléfono 988 590 007 ou no e-mail info (arroba) domonterrei.com.