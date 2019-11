Curso en Monterrei sobre transporte, conservación e servizo do viño

Data inicio: 08/11/2019

Data fin: 09/11/2019

Lugar: Rúa Castelao, 10, Verín, España

O Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrei organiza a acción ‘Curso de Transporte, conservación e servizo do viño’. Este curso gratuíto está destinado a un máximo de 12 persoas, e terá lugar o 8 de novembro (18.00 a 20.00 horas) e o 9 de novembro (10:00 a 13:00 horas).

No mesmo presentaranse cuestións como: técnicas de compra e venda, selección, transporte, conservación, servizo de viños, decantación ou degole de viños vellos, entre outras.

Esta acción formativa será impartida por Javier Gila, Con máis de 30 anos de oficio no mundo do viño, é o actual presidente da Asociación de Sumilleres de Madrid e pentacampeón de España de Sumilleres. Gila exerceu en adegas, distribución, tendas especializadas,restaurantes, hoteis, entre outros no Hotel Ritz de Madrid, Lavinia, Club Allard ou Restaurante Aldaba.

A acción formativa realizarase na sede do C.R.D.O. Monterrei (R/ Castelao, 10 Baixo).

Para poder asistir ao ‘Curso de Transporte, conservación e servizo do viño’ será necesario inscribirse previamente na sede do Consello Regulador (Tlf. 988 590 007 // Correo electrónico: [email protected]).