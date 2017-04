Curso de poda de viñedo do Inorde e a DO. Monterrei

O Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrei xunto co Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde) promoven a realización dun curso práctico de poda.

Este curso terá lugar o vindeiro sábado 29 de abril e será impartido por Francisco Rego, investigador da Estación de Enoloxía e Viticultura de Galicia (Evega). Dita acción formativa está conformada por dous partes: unha teórica, que terá lugar de 9 a 11 horas, e outra práctica, de 11.30 a 14 horas.

A parte teórica desenvolverase na sede do C.R.D.O. Monterrei (Avda. Luís Espada, 73 Baixo. Verín) mentres que a práctica será na viña experimental do INORDE (situada nas proximidades do Castelo de Monterrei).

Trátase dun curso de carácter gratuíto e destinado a un máximo de 30 alumnos/as. Para poder asistir ao devandito curso será necesario inscribirse previamente no C.R.D.O. Monterrei (a través do teléfono 988 590 007 ou correo electrónico: [email protected] ). A inscrición realizarase por rigorosa orde de entrada. Este curso práctico de poda enmárcase na aposta da D.O. Monterrei por fomentar accións formativas entre os membros que compoñen o sector vitivinícola da comarca.

Sobre a D.O Monterrei

A de Monterrei é unha das cinco denominacións de orixe vinícolas galegas. Confórmana 25 adegas do val de Monterrei, que abarca os municipios de Verín, Monterrei, Vilardevós, Riós, Oimbra e Castrelo do Val. Os viñedos desta D.O ocupan un total de 575 hectáreas de territorio nas que traballan 446 viticultores.