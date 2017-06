Cualificación de “excelente” para a anada 2016 da Denominación de Orixe Rías Baixas

As boas condicións de maduración da colleita 2016 permitiron esta calificación

O presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, Juan Gil de Araujo, anunciou que a Anada 2016 foi cualificada polo Pleno como “Excelente”, a máis alta cualificación que se pode conceder. Unha decisión tomada en base a un informe técnico desenvolvido polo Órgano de Certificación e Control e ás conclusións ás que chegou na sesión celebrada o pasado día 9 de xuño.

Durante unha comida celebrada este martes en Madrid cos medios especializados, Gil de Araujo asegurou que “estes viños da Anada 2016 posúen unha boa intensidade aromática, destacando as froitas maduras, cítricos elegantes e flor branca. En boca é unha anada madura, que mantén a súa frescura grazas ao seu bo nivel de ácido tartárico e unha boa gradación alcohólica”.

2016 caracterizouse, desde o punto de vista meteorolóxico, por ser un ano atípico. Choveu moito durante o inverno e principio da primavera, con temperaturas máis baixas do normal. O verán foi, en cambio, moi seco e caloroso, o que afastou calquera indicio de enfermidades criptogámicas. Logo, as lixeiras choivas de mediados de setembro permitiron que a viña se hidratase, co cal a maduración foi moi boa e o volume da colleita moi satisfactorio.

Desde o 2007 non se volveu a cualificar unha anada da Denominación de Orixe Rías Baixas como “Excelente”.

Túnel do Viño en Barcelona

Barcelona foi a cidade elixida para desenvolver o túnel de presentación da Cualificación da Anada de 2016. A cita cos prescriptores cataláns terá lugar este xoves 29 de xuño en casa Fuster en horario de mañá, de 11.30 h a 14.00 h, e de tarde, de 18.00 h a 22.00 h. Este evento contará coa participación de 72 marcas pertencentes a 45 adegas da denominación. Todos son viños da Anada 2016.

O último túnel do viño de presentación da anada celebrado na Cidade Condal tivo lugar no ano 2015. Barcelona é un punto estratéxico para esta denominación, xa que como urbe cosmopolita é un punto de referencia para España e Europa.