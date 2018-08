Arranca a XIII Feira do Viño de Monterrei co nomeamento de catro novos confrades

A XIII Feira do Viño de Monterrei deu comezo na tarde de onte en Verín co nomeamento de novos membros da Confraría dos Viños desta denominación, así como co recoñecemento a varios dos impulsores desta DO. A feira, que nesta edición conta con 16 adegas participantes, prolóngase durante toda a fin de semana e conta cunha ampla programación musical complementaria.

O programa do acto inaugural comezou coa intervención da presidenta do Consello Regulador da DO Monterrei, Lara Da Silva, que realizou unha homenaxe a viticultores e adegueiros. Mentres, o alcalde de Verín, Gerardo Seoane destacou a importancia de “pór en valor e facer unha firme aposta pola viticultura de calidade como motor económico da comarca”.

Nesta edición o pregoeiro foi Castor Gago Álvarez, xefe de Extensión Agraria en Verín e un dos maiores impulsores da denominación de orixe de Monterrei, que exaltou as virtudes dos viños da denominación.

Tras o pregón e o percorrido das autoridades polas casetas participantes na feira, a exaltación da denominación trasladouse á igrexa da Mercé de Verín, onde se celebrou o acto da imposición de medallas da Confraría dos Viños de Monterrei. Dito acto estivo presidido pola Conselleira do Medio Rural, Ánxeles Vázquez, e contou coa participación do presidente da Deputación de Ourense, o subdelegado do Goberno en Ourense, a delegada da Xunta en Ourense, o director de Desenvolvemento Rural e os alcaldes das comarcas de Monterrei-Conso Frieiras, entre outros. Tamén estiveron membros da Confraría e representantes doutros consellos reguladores vitícolas e de produtos de calidade diferenciada galegos.

Novos confrades

Durante o acto, amenizado polo grupo Dixie Kings, nomeáronse a catro novos confrades, un deles a título póstumo. Os novos membros que se unen á Confraría de Monterrei son: Xosé Carlos Caneiro Pérez (escritor, colaborador de medios de comunicación e pregoeiro da feira en tres edicións), Diego Lourenzo Moura (tenente de alcalde de Verín), Marco Rocha Campos (xornalista) e Mario Teixeira González (viticultor da denominación falecido en maio, entregada a título póstumo).

Ao longo deste acto, entregouse tamén unha Medalla de Ouro, a título póstumo, a Ernesto Atanes Payo (cofundador da adega Crego e Monaguillo), que o ano pasado non puido ser recollida por petición expresa da familia ao ser moi recente o falecemento. Este recoñecemento, xunto coas Medallas de Ouro a título póstumo entregadas o pasado ano (a Manuel Blanco Núñez -cofundador da adega Pazo Blanco Núñez – Tapias Mariñán e José Luis Vaz Vilela -fundador da adega Ladairo-), recoñecen o labor dos mesmos na promoción dos viños de Monterrei nas últimas décadas.

25 aniversario da DO

Así mesmo, e con motivo do 25 aniversario da Denominación de Orixe Monterrei, efectuouse unha homenaxe aos confrades José Luis Hernáez Mañas e Castor Gago Álvarez, que nesta edición tamén foi o pregoeiro, por ser uns dos grandes impulsores da creación da denominación, elaboración e aprobación dos estatutos e o primeiro regulamento que rexe a mesma.

Doutra banda, e por segundo ano consecutivo, a este acto convidouse a todos os viticultores inscritos no Consello Regulador, co obxecto de facerlles partícipes no mesmo, xa que xunto ás adegas son os artífices desta denominación.

Adegas participantes

A XIII Feira do Viño de Monterrei continúa mañá e pasado, 11 e 12 de agosto, con degustacións dos viños desta denominación en cada unha das 16 adegas participantes: Abeledos, Crego e Monaguillo, Fragas do Lecer (Boo Rivero), Daniel Fernández, Franco Basalo, Gargalo, Ladairo, Tapias Mariñán (Pazo Blanco Núñez), Pazo de Valdeconde, Quinta do Buble, Quinta Soutullo (Fausto Rivero), Terras do Cigarrón, Trasdovento, Triay, Valderello e Vía Arxéntea.

Os prezos, igual que nas últimas edicións, serán de 5 degustacións por cinco euros e unha copa personalizada da D.O. por dous euros. O horario de apertura da feira será o sábado de 11.30 a 14.00 h. e de 20.00 a 01.00 h., e domingo de 11.30 a 14.00 h e de 19.00 a 23.30 h.