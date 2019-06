Comeza en Ourense a Semana Vitivinícola de Galicia cun amplo programa de actividades

A Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega), centro dependente da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL), xunto coa Deputación Provincial de Ourense organizan, entre os días dende este mércores e ata o venres a III SEMANA VITIVINÍCOLA DE GALICIA na cidade de Ourense.

Trátase dun gran evento vitivinícola que combinará actividades técnicas (que requiren inscrición previa) con outras de carácter divulgativo e, polo tanto, de interese para o público en xeral (con entrada libre).

No mesmo colaboran o Concello de Ourense, o Concello de Celanova, a Fundación Juana de Vega e a Axencia Galega de Innovación (GAIN).

Programa de actividades:

Data: 5 de xuño de 2019

Lugar: Sala dos Arcos. Casa do Concello de Celanova, en xornada de mañá.

Horario: de 9:00 a 14:00

Obxectivos: Achegarnos un pouco máis á realidade do rural ourensán así como coñecer máis de preto as nosas potencialidades dende o punto de vista do tecido agroalimentario.

Data: 7 de xuño de 2019

Lugar: Centro tecnolóxico La Molinera (Rúa do Abrevadeiro, nº 1 – Ourense)

Horario: de 9:00 a 14:00

Obxectivos: Coñecer as vantaxes do uso das TIC´s e as súas aplicación ao márketing dixital. Aprender a elaborar contidos con textos e imaxes para mellorar o posicionamento nas redes

As prazas dispoñibles son 20. O prazo de inscrición rematará o día 5 de xuño agás que se esgoten antes as prazas.

MESA-FALADOIRO: AS MULLERES DO VIÑO: EXPERIENCIAS GALEGAS

Mércores, 5 de xuño de 2019

De 19:30 a 21:30 horas

Lugar: Salón de actos do Centro Cultural Marcos Valcárcel



Entrada libre (máximo 100 prazas)

Presentación da actividade: Susana López Abella. Secretaria Xeral de Igualdade da Vicepresidencia da Xunta de Galicia.

As mulleres do viño. Experiencias galegas

Relatoras: Xulia Mar Bande Pivida. Adega Xulia Mar Bande Pivida.

Mónica Albor López. Adega Mónica Albor López.

Iria Otero Mazoy. Adega Iria Otero Mazoy

Cata comentada de viños das adegas participantes.

Xoves, 6 de xuño de 2019

De 19:30 a 21:30 horas

Lugar: Salón de actos do Centro Cultural Marcos Valcárcel



Entrada libre (máximo 100 prazas)

Presentación da actividade: Rosendo Luis Fernández Fernández. Vicepresidente da Deputación Provincial de Ourense.

Os escumosos galegos: experiencias e innovacións

Relatores: Manuel Castro González. Adega Viña Costeira.

Rogelio Moral Calvo. Adega Roandi S. L.

José Simón Ferro. Adega As Laxas S. A.

Cata comentada de escumosos das adegas participantes

Venres, 7 de xuño de 2019

De 19:30 a 21:30 horas

Lugar: Salón de actos do Centro Cultural Marcos Valcárcel



Entrada libre (máximo 100 prazas)

Presentación da actividade: Juan Manuel Casares Gándara. Presidente do CRDO Ribeiro.

O Tostado do Ribeiro. experiencias e innovacións

Relatores: Antonio Míguez Amil. Adega Bernardo Estévez Villar.

Marcos C. Souto. Adegas Campante S. A.

Ramón Álvarez Bueno. Adega Cooperativa San Roque “Terra do Castelo”.

Cata comentada de Tostados das adegas participantes

A Evega é a primeira estación de viticultura de España en reducir a súa pegada de carbono

A Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega), centro dependente da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) da Consellería do Medio Rural, vén de reducir a súa pegada de carbono tal e como acredita a comunicación oficial da Oficina Española del Cambio Climático (OECC), organismo adscrito ao Ministerio para a Transición Ecolóxica.

Así o anunciou esta tarde o titular de Medio Rural, José González, durante a inauguración da III Semana Vitivinícola de Galicia que organiza a consellería dende hoxe e ata o venres en Ourense. Nesta presentación tamén participaron o director da Agacal, Manuel Rodríguez, e o seu homólogo na Evega, Juan Casares.

Nesta liña, o conselleiro sinalou que a Evega é o primeiro centro enolóxico estatal que consegue este certificado, converténdose así en pioneiro en materia de compromiso co medio ambiente e seguindo a liña da Consellería do Medio Rural, que ten como prioridade o desenvolvemento sustentable do rural galego.

Así, José González lembrou que a Estación Vitivinícola de Galicia xa fora o primeiro centro español das súas características en calcular e rexistrar a pegada de carbono derivada do seu funcionamento cotiá e en elaborar un plan de redución das súas emisións. Daquela, a Evega comprometérase a implementar todas as medidas encamiñadas a diminuír as súas emisións de CO2 cun plan que contemplaba a redución nun 3% en tres anos. Ao fío disto, o conselleiro explicou que a concesión deste segundo selo polo Ministerio acredita o cumprimento dese compromiso adquirido co medio ambiente e convértese, unha vez máis, nun organismo de referencia para a viticultura galega.

Como unha mostra máis do seu compromiso ambiental, trasladou o titular de Medio Rural, o centro tamén calcula todos os anos a pegada de carbono do viño institucional que elabora, tanto branco coma tinto, e do que este ano será a cuarta colleita. Neste caso, recordou que as pegadas de carbono obtidas son baixas e van consignadas na contraetiqueta das botellas. Isto é debido ás especiais características do proceso produtivo: produción moi controlada, adega preto do viñedo e maquinaria eficiente.

A pegada de carbono é un indicador medioambiental que expresa a cantidade de gases con efecto invernadoiro emitidos á atmosfera por mor da fabricación dun produto ou derivado do funcionamento dunha organización. Polo tanto, mostra a contribución da Consellería do Medio Rural na loita contra o cambio climático a través das emisións derivadas dos procesos que desenvolven os seus centros.

Novas medidas para reducir máis a pegada de carbono

Ademais, o conselleiro trasladou que a Evega ten proxectado desenvolver un plan de actuación ambiental baseado en dous piares, un para seguir optimizando os recursos de xeito sustentable para poder reducir aínda máis o valor desa pegada de carbono e outro para tentar conseguir o terceiro selo da OECC que acredite unha compensación das súas emisións.

A maiores, durante a súa intervención, o conselleiro do Meido Rural definiu o sector do viño como “un dos grandes coexionadores do rural galego”, xa que é un elemento dinamizador para o interior da nosa comunidade. Neste aspecto, José Gonzalez lembrou que en Galicia hai 9.000 hectáreas de viñedo que producen uns 60 millóns de quilogramos de uva anuais, grazas aos case 15.000 viticultores e 400 adegas que hai no territorio.

Ademais, o titular de Medio Rural lembrou que o mundo do viño conecta con outros sectores como é o do turismo ou incluso o do patrimonio natural e cultural para facer que grandes áreas do interior galego sexan un motor de emprego e emprendemento, de aí que vaiamos poñer en marcha o Plan estratéxico de dinamización territorial das cinco denominacións de orixe do viño de Galicia, dixo.