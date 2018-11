“Chegamos a Monterrei sorprendidos polos seus godellos, afroitados e de carácter continental”

Manuel Méndez, do grupo Pazo do Mar.

Pazo das Tapias (Verín, Ourense) é unha adega propiedade do grupo Pazo do Mar, que entrou en Monterrei tras un percorrido noutras denominacións de orixe galegas. Manuel Méndez, da familia propietaria, explica como puxeron en marcha o proxecto de Pazo das Tapias no 2006, tras detectar as posibilidades de éxito dos viños de Monterrei. “O noso gran potencial son os brancos, aínda que en tintos, probablemente nesta denominación teñamos o mellor mencía de Galicia, que pode competir con calquera outra zona de España”, valora.

– No grupo Pazo do Mar tiñades xa outras dúas adegas, no Ribeiro e Rías Baixas. Que vos motivou a entrar no 2006 na denominación de orixe Monterrei?

– A nosa orixe é no Ribeiro e coñeciamos tamén ben Rías Baixas, onde fixemos un investimento en 2004-2005, precisamente coa adega Veiga da Princesa, que recibiu o premio ao mellor viño branco de Galicia este ano. A entrada en Monterrei foi unha suma de casualidades. No ano 2006, un amigo do meu pai, de Cualedro, regalounos unhas botellas dun viño branco godello, que é o viño que se producía nesta finca. Entón, por curiosidade, abrímolo e sorprendeunos moi positivamente o que tiña dentro. Era un godello cun perfil continental, cun carácter moi afroitado, máis que a terruño. Vimos que era un viño que podía ter moito éxito e decidimos coñecer a súa orixe.

Cando viñemos pescudar que había detrás dese viño, atopámonos con que o propietario tiña en venda a adega. Vimos entón os viños que estaban na adega, elaborados con uvas das viñas que tiña en propiedade, e decidimos mercarlle tanto as viñas como a adega. Foi unha circunstancia excepcional e desde aquela, esta zona de Verín, de Monterrei, deunos moitas alegrías. Son caracteres de viños distintos a Rías Baixas ou ao Ribeiro, que se complementan moi ben. Eu diría que son viños con influencia continental, máis que atlántica, elaborados con variedades atlánticas. Monterrei realmente dá uns perfís de viño únicos.

– Este ano recibistes nas Catas de Galicia o premio ao mellor branco de Monterrei polo voso Alma de Autor Godello. Fálanos deste viño.

– O godello Alma de Autor procede da finca na que temos a adega, que é unha parcela de 7 hectáreas na que o seu antigo propietario apostou a finais dos anos 70 por unha reconversión cara a variedades de calidade. É unha parcela que nos anos 50 estaba plantada con garnacha tintorera e nos 70 se replantou con godello na zona de ladeira e a parte restante con mencía. Nestas dúas parcelas elaboramos os nosos dous viños de finca, o Alma de Autor branco e tinto, con cepas vellas que producen menos cantidade que as novas, pero que achegan moita calidade. No caso do tinto, está criado en barricas de carballo francés e americano.

– A maiores desta leira e dos viños ‘Alma de Autor’, con que outros viñedos e viños contades?

– En total a adega dispón de 20 hectáreas propias, 7 nesta finca, coas viñas máis antigas, e outras 13 hectáreas dispersas. Tamén temos acordos de subministración cunha vintena de viticultores. Nunha vendima normal, o volume de uva oscila ao redor dos 700.000 quilos, repartidos nun 65% de godello, con pequenos achegas de treixadura, e un 35% de mencía, con pequenas achegas de tempranillo. Nesta liña de variedades, tanto en brancos como en tintos, elaboramos os nosos dous viños finca, o Alma de autor, e outra gama, ‘Alma de Branco’ e ‘Alma de Tinto’, dous viños novos.

– Cal é o proceso de elaboración dos vosos viños?

– Aínda que nesta denominación está permitida a vendima mecánica, nós desbotámola. Se queres facer viños dunha calidade sobresaínte, necesitas unha vendima manual, onde o coidado e a selección de uvas é máis forte. Vendimiamos en caixas de entre 15 e 17 quilos e tráese a caixa canto antes á adega. Nas dúas horas seguintes á recollida, procésase, prénsase e o líquido, no caso do viño branco, pasa a decantar e á fermentación.

En viño tinto despalíllase e faise unha maceración en depósito de aceiro inoxidable. Despois, a fermentación nos viños tintos tamén é en aceiro inoxidable. O que diferencia ao tinto criado en barrica do viño novo é que o criado en barrica realiza a súa segunda fermentación, monoláctica, en barricas de carballo francés ou americano de 225 litros de capacidade. Temos un stock de 40 barricas, nas que o viño permanece 12 meses.

– Á hora de traballar con viticultores que vos fornezan, que cuestións tedes en conta?

– Buscamos sobre todo viticultores que sexan profesionais. O noso cociente de quilos de uva por viticultor é alto porque son produtores que manexan bastantes hectáreas. En Monterrei temos tamén a figura do viticultor ocasional, que non é profesional, e que en anos meteoroloxicamente sinxelos ten boa produción, pero en anos complicados, achega menos produción e calidade non homoxénea. Por tanto, buscamos produtores que sexan profesionais no seu terreo, que nos ofrezan calidade e garantía de subministración.

– Como vedes a cuestión do relevo xeracional?

– Das 20 hectáreas que nós traballamos, hai unhas 4 ou 5 coas que nos fixemos na última década por mor de persoas que abandonaron o viñedo por diversos motivos e que carecían de substitución. Na maior parte dos casos, as adegas imos aumentando a parte de viñedos propios ou arrendados porque nos vemos un pouco obrigadas. Hai un conxunto de factores para explicar esta situación, non hai só un. A cuestión é que en Galicia temos unha terra especial polos produtos que se cultivan, con calidades moi altas, pero en ocasións existen problemas no campo para conseguir a materia prima que necesitas.

É certo tamén que o cultivo da vide non é sinxelo, require unha profesionalización e os últimos anos foron complicados a nivel meteorolóxico.

– Este ano precisamente veu unha primavera e unha primeira parte do verán difícil a nivel de tempo. Como se desenvolveu a uva no voso caso?

– Esta campaña, ao contrario que a pasada, non tivemos problemas de xeadas, polo que a cantidade de uva que naceu foi boa. Houbo unha pequena diminución por mildeu e black-rot, pero na nosa viña realmente non se produciu incidencia.

Si é certo que este ano rexistráronse dificultades para aplicar un par de tratamentos e nalgúns casos os viticultores quedaron sen marxe. Nos mildeus, o tratamento adoita ser preventivo, non curativo. Cando o fungo xa está presente, complícase a situación para o viñedo. Se vas por diante do problema e es previsor, a colleita é boa. É un ano no que se ve quen é viticultor profesional e quen ocasional.