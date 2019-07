Carlos Moro adquire unha adega da DO Ribeiro

A adega valisoletana Matarromera compra unha adega situada en Castrelo de Miño, que se chamará Casar de Vide. O grupo leva tempo xa elaborando un viño con viticultores desta zona. Esta é a terceira adega adquirida no Ribeiro por grupos nacionais do sector vitivinícola nos últimos meses

As adegas Familiares Matarromera acaban de adquirir unha adega na Denominación de Orixe Ribeiro, situada no municipio ourensán de Castrelo de Miño, a escasos metros do río Miño. O presidente do grupo, Carlos Moro afianza a súa aposta por Galicia con esta compra, despois de levar xa anos elaborando un viño con viticultores desta zona.

A adega pasará a chamarse Casar de Vide, en alusión aos fogares tradicionais Galegos e por asentarse no lugar de Vide, famoso polo seu tradicional cultivo da vide, como explican desde a compañía.

Para Carlos Moro, presidente da compañía, “este proxecto responde ó noso desexo de buscar novos horizontes para elaborar viños singulares das comarcas vitivinícolas máis diferenciais do noso país”, indica. Precisamente, o obxectivo de Matarromera nesta adega é apostar pola elaboración de viños brancos de uvas autóctonas que destaquen pola súa elegancia e sutileza, que transmitan frescura, delicadeza e que contribúan a seguir achegando fama e recoñecemento internacional á Denominación de Orixe, como explican dende o grupo.

A adega aséntase sobre unha superficie de 2.200 metros cadrados e foi construída en 1988 con pedra granítica de cantaría xunto á vivenda histórica fundada en 1957. Dispón de nave de recepción de uva e procesado, nave de fermentación e almacenamento, sala de embotellado e filtrado, zona de almacenamento e sala para visitas e catas.

Afianzarse na DO

A adquisición desta adega na DO Ribeiro chega despois de que o grupo Familiares Matarromera leve xa tempo vinculado a esta zona, onde elabora un viño en colaboración con viticultores locais desde hai dous anos. Trátase de “Finca San Cibrao”, un dos viños da Selección Persoal Carlos Moro. A boa acollida deste viño no mercado xunto cun maior coñecemento da zona contribuíron a que a empresa redobre a súa aposta por Galicia.

Con esta adquisición, o grupo suma xa dez adegas nas denominacións de orixe máis importantes do país: Ribera del Duero (Bodegas Matarromera, Emina Ribera e Renacimiento), Rioja (Bodega Carlos Moro), Rueda (Bodega Emina Rueda), Cigales (Adega Valdelosfrailes), Toro (Bodega Cyan) e Ribeiro (Casar de Vide).

O Ribeiro no punto de mira do sector

Con esta, son tres as adegas adquiridas nos últimos meses na DO Ribeiro por parte de destacados grupos vitivinícolas do panorama nacional. Hai a penas un mes facíase pública a compra de dúas das adegas máis emblemáticas da Denominación de Orixe, Emilio Rojo e Viña Mein, por parte da adega castelá Pago de Carraovejas. Esta operación levaba tempo fraguándose e pon de manifesto o interese xerado polos viñedos da DO Ribeiro no sector, xa que ambas son adegas que conseguiran xa facerse un nome no mercado.

Por unha banda, Emilio Rojo, conta cun viñedo situado no municipio de Arnoia (Ourense) e foi un dos primeiros en imprimir a súa personalidade ao viño, ao ser dos pioneiros en elaborar un viño premium en Galicia. Pola súa banda, Viña Meín contaba con viñas situadas nalgunhas das mellores ladeiras do val do Avia, en San Clodio e Gomariz.