¿Cales son as variedades de vide máis resistentes ao oídio?

Resumo do relatorio de Félix Cabello Sáenz de Santa María, director do Departamento de Investigación Agraria do IMIDRA da Comunidade de Madrid nas xornadas da EVEGA sobre “Novas perspectivas no control do oídio e do black rot no viñedo”

O oídio é unha das enfermidades fúnxicas que máis perdas causa en viñedo. E nun contexto no que as tendencias do mercado apuntan a produtos en ecolóxico ou con cada vez menos residuos fitosanitarios, cobra importancia estratéxica lograr variedades que sexan o máis resistentes posibles ás enfermidades causadas por fungos.

Para falar sobre os avances neste sentido, a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA) organizou o pasado mes de abril unha xornada sobre “Novas perspectivas no control do oídio e do black rot no viñedo”. Neste simposio, Félix Cabello Sáenz de Santa María, Dr. enxeñeiro agrónomo e director do Departamento de Investigación Agraria do IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación e Desenvolvemento Rural, Agrario e Alimentario) disertou sobre “A sensibilidade das distintas variedades de vide ao oídio”.

Como punto de partida, Félix Cabello destacou que “España é o quinto país en diversidade de variedades viníferas do mundo, tras Italia, Portugal, Grecia e Croacia, e somos o primeiro país produtor de viño”. Esta riqueza de variedades, con 239 rexistradas a nivel nacional, ofrece un amplo campo para seleccionar aquelas que son máis resistentes ao oídio.

Porén, e tal como sucede noutros países, nos últimos anos tendeuse a utilizar unhas poucas variedades viníferas, de tal forma que “en España o 90% da produción de uva concéntrase nunhas 20 variedades, e o mesmo sucede en Francia e noutros países”.

Neste sentido, Félix Cabello advertiu de que “non estamos a aproveitar a enorme riqueza de variedades coas que contamos para a partir das que son máis resistentes ás enfermidades fúnxicas, seleccionar clons mellorados”.

Variedades con maior e menor resistencia ao oídio:

VARIEDADE TOLERANCIA EN ACIO TOLERENCIA EN FOLLA Albariño ALTA MEDIA Brancellao BAJA BAJA Caíño Bravo ALTA MEDIA Caíño Tinto ALTA MEDIA Carrasquín ALTA ALTA Doña Blanca MEDIA MEDIA Ferrón ALTA MEDIA Garnacha Tintorera BAJA BAJA Godello BAJA MEDIA Juan García MEDIA BAJA Loureira ALTA ALTA Mencía BAJA BAJA Merenzao MEDIA MEDIA Morrastel-Bouschet ALTA ALTA Palomino BAJA MEDIA Pedral ALTA ALTA Sousón ALTA MEDIA Tempranillo BAJA BAJA Torrontés BAJA MEDIA Treixadura MEDIA MEDIA

Variedades galegas

No caso das variedades galegas brancas, as máis resistentes ao fungo do oídio son a Loureira ou a Pedral, mentres que as que mostran maior sensibilidade son a Godello ou a Treixadura. A variedade Albariño é tolerante en folla ao oídio e tolerancia media en acio.

En canto ás variedades tintas, as máis sensibles ao oídio son as Mencía, Brancellao, Tempranillo ou a Espadeiro. Pola contra, a Sousón ou o Caíño son as que presentan maior resistencia.

“Na medida en que se manteñan as variedades autóctonas e minoritarias vanse a conseguir resistencias ao odio máis altas que nas variedades que se introduciron de fóra. É recomendable cultivalas porque, aínda que sexan menos produtivas, son máis resistentes ao oídio, ao mildiu …etc. e iso significa menos tratamentos e menos residuos fitosanitarios…”, destaca.