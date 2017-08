“Cada vez desfruto máis do traballo na viña: é como coidar dos fillos”

Manuel Guerra Justo co seu Vía Arxéntea Tinto, premiado como o mellor tinto de colleiteiro en Galicia no 2017

Como lle sucede a moitos grandes viticultores, Manuel Guerra Justo tivo que saír da casa familiar, onde se cultivaba viño para a casa, para descubrir a súa paixón pola viticultura.

Este adegueiro de 41 anos, que ía para administrativo, chegou polo azar a este mundo. Sendo mozo empezou a traballar na adega cooperativa de Monterrei, e posteriormente nunha adega no Ribeiro, ata que hai dez anos decidiu comezar de cero na viticultura coa súa parella na súa aldea natal, en Vilaza, no concello de Verín.

Hoxe a súa adega, Vía Arxéntea, en honor ao ramal da Vía da Prata que pasa por aquí, é un referente na Denominación de Orixe Monterrei. Mostra diso é o Acio de Ouro ao mellor colleiteiro de Galicia que recibiu este ano polo seu viño tinto. Ademais, xa exporta fóra de España o 30% das súas botellas.

Como comezaches no sector do viño?

Os meus pais tiñan viñas dende sempre porque en Vilaza era tradición familiar facer viño para a casa. A miña formación é de administrativo pero por casualidade empecei a traballar moi novo no sector das adegas, primeiro na antiga cooperativa de Monterrei e logo estiven nunha adega no Ribeiro. E hai dez anos entre a miña noiva e eu decidimos montar a nosa propia.

Empezamos por arrancar os viñedos dos meus pais, de variedades foráneas e máis produtivas. Esta reestruturación realizámola hai dez anos e plantamos vides autóctonas de calidade: en branco Godello e Treixadura e en tinto Mencía.

Ademais, tamén empezamos a traballar viñas de familiares e de veciños do pobo que ao facerse maiores ofrecéronnolas para cultivar, antes que deixalas abandonadas.

Que te atraeu tanto para deixar a túa profesión de administrativo?

Nun principio o que máis me gustaba eran os procesos da adega: ver como se elaboran os viños e como evolucionan. Pero hoxe atráeme máis a viña, que para min é como os fillos, porque todos os anos as ves agromar, medrar e evolucionar.

Tedes a sorte de contar con viñedos bastante diferenciados por parcela…

En total traballamos unhas 14 parcelas e arredor de 5 hectáreas, das que arredor do 60% son en propiedade e o 40% restante de veciños. Unhas 3 hectáreas están en zona de ladeira do monte, repartidas en varias fincas como O Vilar, Valongo, Bagueira…etc, e as outras están no val.

Son distintos terreos, dende os que son máis barrentos aos que son de carácter granítico e penso que cada solo apórtalle algo distinto a cada un dos viños. Á hora de elaboración facemos unha vinificación diferenciada en depósitos por parcelas e tamén por variedades. E posteriormente realizamos un coupage proporcional de cada deposito.

En Vía Arxéntea embotellamos o viño despois de que repouse sobre as lías o máis tempo posible para mellorar as súas propiedades. Realizamos cinco embotellados ao longo do ano e despois da vendima, cara decembro, realizaremos o último da colleita de 2016.

A maior parte dos nosos viñedos, unhas 4 hectáreas, son de variedades brancas, repartidas ao 50% entre Godello e Treixadura, e a hectárea restante é de Mencía.

Os rendementos son controlados, facendo vendima en verde e limitando a produción para potenciar a calidade da uva. Así, nun ano normal vendimamos arredor de 8.000 quilos por hectárea de uva branca e de tinto uns 7.000 kilos. Este ano todo se alterou e Deus dirá.

Agora o prego de condicións da DO. Monterrei autoriza o emprego de máis variedades. Por iso, o día de mañá si que nos gustaría plantar máis variedades minoritarias e autóctonas de Galicia porque canda máis variedades teñas máis complexos serán os viños.

Na vosa adega tivestes claro dende un principio a aposta por unha clientela máis selecta que valore os vosos viños…..

Somos unha adega pequena e non podemos competir por prezo, senón por calidade, cuns viños únicos e diferenciados. En total, da colleita 2016 elaboramos unhas 30.000 botellas de Vía Arxéntea Branco e unhas 6.500 de Vía Arxéntea tinto.

En canto ao mercado, vendemos sobre un 50% do noso viño en Galicia, un 30% para a exportación, fundamentalmente a Estados Unidos, Inglaterra, Alemaña e Países Nórdicos, e o 20% no resto de España e en venda directa ao público.

Os exportadores queren viños distintos e de calidade, produtos diferenciados que non van atopar no resto do mundo. E iso é o que lle ofrecemos e polo que veñen a nós.

Creo que para os viños galegos en xeral temos que buscar a clientela que queira cousas distintas porque por prezo non podemos competir. No noso caso o prezo de venda ao público das nosas botellas rolda entre os 9 e os 12 euros, e pódense atopar en tendas de viños especializadas e en restaurantes.

En que se diferencian os viños de Vía Arxéntea?

Por exemplo, no branco realizamos unha mestura de Godello e de Treixadura ao 50% de cada unha, e moi poucas adegas o fan. Esta mestura logra un viño moi aromático, porque a Treixadura é unha variedade con moita riqueza de aromas, e o Godello nótase sobre todo en boca.

En Tinto, empregamos uva Mencía, pero de cara o futuro gustaríanos engadir uva de Sousón, Caíño Longo, Caíño Redondo e Brancellao das nosas propias plantacións. A mestura ofrecería un viño con máis cor grazas ao Sousón e sobre todo ao Caíño Redondo, e moita riqueza de matices. Recoñezo que son un apaixonado dos plurivarietais porque fan os viños máis complexos e con máis aromas.

Como imaxinas a túa adega dentro de dez anos?

Gustaríanos ir medrando pero amodiño, chegando a un tope de 50.000 ou 60.000 botellas, para lograr un punto de equilibrio que nos permita tamén ter calidade de vida. E sobre todo manter a nosa liña e a nosa filosofía, pero sen descartar facer cousas novas.

Por exemplo, gustaríanos facer pequenas vinificacións de outras variedades como Loureira, Caíño Branco ou Albariño e ver como se comportan en Monterrei. Tamén nos gustaría conseguir algunha viña de Dona Branca, unha variedade moi propia de Monterrei, e da que se elaboran uns viños moi interesantes. Ademais, estamos a experimentar co envellecemento en barrica do noso branco, do que este ano imos sacar as primeiras botellas.

Cales son, segundo ti, as claves para lograr o éxito nunha adega?

Traballo, ilusión e unha estratexia de saber a que tipo de cliente te queres dirixir. No meu caso, empecei só, compaxinando a viticultura con outro traballo, e era saír da empresa e vir aquí á viña a seguir traballando. Agora xa está a adega máis ou menos encamiñada e non nos podemos queixar. Tamén teño que agradecer que nos concederan subvencións para mellorar tanto en adega como en viña.

¿Como afrontades as xeadas deste ano, que afectaron a case o 90% dos viñedos?

Vai ser complicado, pero ata que se acabe a vendima non podemos dicir nada, xa que nunca se deu un caso coma este para nós. O pouco que se salvou, arredor do 10%, si que sabemos como vai ser a colleita, pero o 90% restante botou unha segunda colleita de pequenos acios (rebouzos) e non sabemos como se comportará esa uva. Hai máis de 50 anos que non caeu unha xeada como esta e non sabemos que pasará.