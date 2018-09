Areeiro apunta que a calor destes días pode anticipar a vendima

A Estación Fitopatolóxica aconsella o uso de funxicidas e insecticidas biolóxicos se hai que tratar as viñas fronte á botrite e as couzas do acio

A calor destes días está aumentando o grao alcólico das uvas e poderá adiantar a vendima. Así o indica no seu último aviso fitosanitario o persoal técnico da Estación Fitopatolóxica de Areeiro (EFA), centro dependente da Deputación de Pontevedra, que constatou un avance significativo tanto dos graos como na cor dos acios nas viñas das comarcas do Condado, Salnés, Soutomaior e Rosal ao longo desta semana.

O persoal técnico subliña que dado que as axencias de meteoroloxía consultadas anuncian temperaturas por riba dos 30º ata luns, continuará aumentando o grao alcólico e probablemente isto permita adiantar a vendima nalgúns viñedos, fronte ao anunciado nos avisos anteriores, cando se prevía a vendima en Rías Baixas para a terceira ou cuarta semana de setembro.

Bo estado fitosanitario

En canto ás patoloxías, dende Areeiro subliñan que incluso os acios de variedades máis sensibles á botrite, como Treixadura, Godello ou Loureira, están sans en xeral, pero indican que é preciso manter a vixilancia, dado que a situación pode variar se as precipitacións que se anuncian para a semana próxima provocan un humedecemento prolongado a nivel dos acios. No caso de necesitar aplicar algún funxicida, a técnica Rosa Pérez lembra que aínda hai algúns que se poderían aplicar por ter menor prazo de seguridade e/ou ser biolóxicos.

Por outra banda, baixaron as capturas de couzas do acio (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella) nas comarcas do Condado e subiron nas do Rosal e O Salnés. É preciso lembrar que o limiar de tratamentos depende, máis que das couzas en si mesmas, da sensibilidade da uva á botrite (3-5% de acios con penetracións nas viñas sensibles á botrite e 8% nas menos sensibles), polo que se aplicou un antibotrítico non debería haber maiores problemas. Se non se aplicou tratamento antibotrite, aínda se pode tratar a couza con insecticidas biolóxicos (consultando aos técnicos), no caso de superarse os limiares.

A técnica responsable dos avisos fitosanitarios de Areeiro tamén recomenda ler moi ben a etiqueta dos produtos fitosanitarios para coñecer o prazo de seguridade e así saber cantos días deben transcorrer entre a aplicación e a recolección.

Patacas e maceiras

Con respecto ás maceiras, a Estación Fitopatolóxica sinala que é necesario lembrar que as couzas da mazá poden afectar aos froitos ata o momento da colleita e que é necesario retirar as trampas que se instalaron para a captura das eirugas. Por outra banda, e dado que cada vez son máis as plantas con abundantes mazás no solo con feridas e podremias, estas tamén deben ser eliminadas para evitar que continúen o seu desenvolvemento especies de dípteros das froitas (que cada ano son máis frecuentes na nosa zona), e que se estenda a contaminación polos fungos oportunistas.

Sobre as patacas, dende Areeiro apúntase que algúns particulares advirten de que os tubérculos aparentemente sans teñen no centro unha ou dúas cavidades ovais ou en forma de estrela. Segundo Pérez, trátase dunha alteración (que tamén ten sucedido outras campañas) causada por un desequilibrio hídrico no crecemento do tubérculo a consecuencia da climatoloxía cambiante deste ano. É un problema que se denomina ‘corazón oco’.

Buxo

Finalmente, en canto ao buxo, continúa a evolución do ciclo da Cydalima perspectalis cada vez máis estendida en Galicia. “De feito, se ata agora sabiamos da súa presencia nas provincias de Pontevedra e A Coruña, este ano estamos a ter numerosas consultas tamén de Ourense”, explican. “Na nosa provincia atopamos esta semana diversidade de situacións segundo as zonas, desde eirugas pequenas alimentándose, ata crisálidas recentemente formadas e tamén adultos”, polo que aconsellan vixiar a situación de cada sebe ou planta en particular, co obxectivo de tratala antes de que sexa máis difícil o control destas voraces eirugas.