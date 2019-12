Adegas da Ribeira Sacra premiadas no Mondial des Vins Extremes”

La D.O. Ribeira Sacra celebraba este viernes su tradicional comida de Navidad, una cita de confraternidad en la que se reúnen bodegueros, personal laboral y representantes de la Administración. La comida tuvo lugar en esta ocasión en Casa Quinteliña, en Chantada, y un año más se aprovechó para entregar los galardones a las bodegas premiadas en el Concurso Internacional “Mondial des Vins Extremes” que se celebró en el mes de julio en el Valle d´Aosta (Italia).

El presidente del C.R.D.O.R.S., José Manuel Rodríguez, acudía el pasado 1 de diciembre a recoger los premios que hoy entregaron a sus destinatarios las autoridades presentes. José Manuel Rodríguez aprovechaba para señalar que “cuando a comienzos de la década de los 90 se comenzaba en esta realidad que es la D.O. Ribeira Sacra no esperábamos llegar a donde hoy está Ribeira Sacra. Podemos sentirnos orgullosos de haber desarrollado entre todos este proyecto conjunto que hace que hoy nuestro territorio sea conocido y reconocido. Dejamos libreta y bolígrafo para que los jóvenes continúen escribiendo la historia y puedan seguir viviendo y trabajando en Ribeira Sacra. Hoy tenemos un modo de vida que debemos dejarlo en las mejores condiciones posibles para las nuevas generaciones”.

Posteriormente, se entregaban os premios do CERVIM, organismo que comezaba andandura junto con a D.O. Ribeira Sacra. Un año más los vinos de la D. O. Ribeira Sacra triunfaron en Aosta. La D.O. Ribeira Sacra presentaba a esta edición del certamen, 51 muestras, 44 de tintos y 7 de blancos, pertenecientes a 35 bodegas y obtenía 19 premios:

Categoría Vinos Blancos añada 2018

Medalla de Oro:

VIÑA GAROÑA– 2018, Adegas Viña Garoña

GODELLO VIA ROMANA – 2018, Bodegas y Viñedos Vía Romana

BLANCO JOVEN “ABADIA DA COVA” – 2018, Adegas Moure S.A

Medalla de Plata:

• ALMALARGA– 2018, Alma das Donas S.L.U.

Categoría Vinos Tintos tranquilos producidos en las vendimias 2016 y anteriores

Medalla de Oro:

VIÑA MEZQUITA – 2018, José Manuel Vidal López

VIÑA PEÓN – 2018, Ernesto Rodríguez Pérez

CASTROFIZ BARRICA – 2017, José Luis Fernández Pedreira

DON COSME – 2018 , EDV 2015, S.L

FINCA CUARTA POR RUBÉN MOURE – 2018, Rubén Moure Fernández

REGINA VIARUM – 2018, Regina Viarum SL

Medalla de Plata:

CAPADOR – 2017, Adega Tear (Manuela Valdés)

VAL DA LENDA – 2018, Víctor Manuel Rodríguez López

DON BERNARDINO – 2018, Don Bernardino SL

TRADICIÓN – 2017, Jorge Feijoo González

MALCAVADA – 2018, Araceli Vázquez Rodríguez

PRÓMINE – 2018, Bodegas Petrón S.L.

El palmarés para la D.O. Ribeira Sacra se completa con 3 Medallas de Oro en la categoría de otras añadas.

Categoría Vinos otras añadas

Medalla de Oro: