Aberto o prazo para solicitar autorizacións de plantación de viñedo

O Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente abriu este luns o prazo para solicitar ante a administración correspondente -neste caso a Xunta de Galicia- a concesión de autorizacións de plantación de novo viñedo destino á venda de uva ou viño. O último día para a presentación de solicitudes será o 28 de febreiro.

Para poder solicitar estas axudas, os demandantes tiveron que realizar algún tipo de actividade agropecuaria os últimos cinco anos, ou, no seu lugar, demostrar que asistiron a 30 horas de formación agrícola por cada ano no que non estivesen activos. Tamén deberán xustificar que son os propietarios dos terreos onde queren realiza a plantación, ou que posúen un contrato de aluguer do terreo dunha duración mínima de cinco anos.

Solen solicitarse o dobre das hectáreas que se autorizan

Neste sentido, dende a Asociación Agraria de Galicia agardan que “a Consellería do Medio Rural faga públicas na primeira quincena de febreiro a convocatoria de axudas para a reestructuración de viñedos”.

O Ministerio limitou para 2018 o crecemento de novas plantacións nas denominacións espa­ñolas ao 0,52% da superficie actualmente plantada de viña, o que supón manter o mesmo ritmo de crecemento que na campaña pasada. E é que o regulamento permite limitar o crecemento da superficie de viña a zonas que poidan optar á produción de viños con denominacións de orixe protexida “cando haxa un risco claramente demostrado de desvalorización significativa da mesma”.

Isto fai que a demanda de plantación sexa superior á oferta. Sirva como exemplo que no ano 2016 en Galicia presentáronse solicitudes para plantar 152 ha de viñedo pero a Xunta autorizou 74 hectáreas de novas plantacións.

Unha vez presentadas as solicitudes, a Consellería enviarallas ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, quen posteriormente remitirá ás comunidades autónomas, non máis tarde do 1 de xullo, as solicitudes para as cales se poderán conceder autorizacións e a superficie pola cal se poderá conceder a autorización. As comunidades autónomas, entre elas a Xunta, deberán resolver as solicitudes e notificar as autorizacións concedidas aos solicitantes antes do 1 de agosto. Deste xeito, as novas plantacións autorizadas realizaranse para finais deste ano ou comezos de 2019.

Resumo sobre como funcionan as autorizacións de plantación de viñedo en España: