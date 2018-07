Aberta a preinscrición nos cursos en xestión de enfermidades da vide do proxecto Erasmus+Pathogen no Campus Terra da USC

O Campus Terra da USC mantén aberto durante todo o mes de xullo o período de preinscrición para os cursos de formación continua básico e de perfeccionamento sobre xestión de enfermidades inducidas por virus e enfermidades afíns da vide, impulsados polo proxecto Erasmus+Pathogen, xurdidos ao abeiro dun consorcio integrado por España, Francia e Italia, e que integra un programa formativo para a mellora do coñecemento e a xestión dos virus da vide combinando métodos innovadores de e-learning e sesións de formación en campo.

O obxectivo do curso Pathogen de nivel básico é que o alumno adquira os coñecementos imprescindibles sobre os patóxenos sistémicos que poden infectar o material vexetal vitícola en viveiro ou en viñedos establecidos, a súa sintomatoloxía, as posibles confusións con outros factores adversos, as técnicas básicas de diagnóstico, a transmisión destas enfermidades e as medidas de control contra os patóxenos causantes e os seus vectores. Pola súa parte, o curso de perfeccionamento Pathogen de nivel avanzado pretende que o alumno adquira ou actualice todo o coñecemento sobre os patóxenos sistémicos e afonde nas técnicas máis avanzadas de diagnóstico e transmisión destas enfermidades.

Sesións piloto

No marco do proxecto Erasmus+Pathogen, veñen realizándose sesións de campo piloto, como a celebrada en Lugo o pasado 22 de xuño, coa asistencia de quince alumnos procedentes de España e Portugal, coa intención de validar os traballos realizados dende 2015 polos investigadores e investigadoras no deseño dos cursos. Nesta sesión tomaron parte estudantes, viveiristas, viticultores, técnicos asesores, investigadores e docentes.

Tras unha breve sesión teórica na sala de xuntas da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, visitouse o viñedo experimental de Portomarín e despois os viñedos e coleccións da EPSE. En ambas as dúas localizacións os alumnos, xunto as monitoras, Ana Pesqueira e Cristina Cabaleiro, aprenderon a identificar síntomas claros e dubidosos, confusións típicas nestas datas e, sobre todo, quedou clara a necesidade de confirmar as sospeitas mediante analíticas cando as plantas van ser utilizadas para propagación. A xornada finalizou no laboratorio para observar vectores de virus do enrolamento e mostras de vide procedentes de distintas localizacións.

A colaboración de Estudio e-Terra e do seu técnico David Vázquez Fraga permitiu recoller material audiovisual da sesión que serviu de documentación adicional para os formadores.

Pode obterse máis información sobre estes cursos no enderezo electrónico [email protected]