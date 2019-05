“A gran fortaleza dos viños do Ribeiro é a súa historia, frescura e variedades autóctonas”

O catador zaragozano Guillermo Cruz que esta fin de semana participa na Feira do Viño do Ribeiro.

Guillermo Cruz, mellor catador de España en 2014, participará este sábado na Feira do Viño do Ribeiro. Falamos con el sobre os viños desta denominación de orixe, a produción vinícola galega así como da situación actual do sector

O zaragozano Guillermo Cruz, mellor catador de España en 2014 e un dos profesionais máis recoñecidos do mundo do viño, participa esta fin de semana na 56 edición da Feira do Viño do Ribeiro, que se celebra desde o venres día 3 ao domingo 5 en Ribadavia (Ourense). Coñecemos a súa opinión sobre os viños en Galicia e, en particular, sobre o Ribeiro.

Que opinión lle merecen os viños da Denominación de Orixe Ribeiro?

Os viños da DO Ribeiro, do mesmo xeito que todas as DO de Galicia, son moi especiais. Recordo que a primeira vez que fun ao Ribeiro, leváronme a unha parcela que tiña unha hectárea e había uns 20 propietarios. Chamoume moitísimo a atención e deume idea da particularidade desta zona. Paréceme moi destacado que usen a Treixadura como fío condutor da súa produción posto que é unha variedade moi interesante, con moita acidez e que achega frescura aos viños. Ademais, o Ribeiro nos últimos anos tivo unha evolución sorprendente. É unha zona na que aínda non está todo feito, hai futuro; e iso é apaixonante.

“Os puntos fortes do Ribeiro son a súa historia, ese perfil fresco e que estea feito con variedades autóctonas”

Que fai especiais a estes viños no mercado?

Un dos seus puntos fortes é esa parte de frescura que teñen e que fai máis fácil combinar gastronomía. Tamén é vital a historia que hai detrás destes viños, que se remonta bastante no tempo e, por suposto, as variedades autóctonas, que son un auténtico luxo. Cando boa parte do mundo do viño, a nivel internacional, está encasillada naquelas variedades concretas, que son foráneas e extensibles a moitas zonas, como Chardonnay ou a Cabernet sauvignon, Ribeiro mantense traballando con variedades autóctonas e dando valor á singularidade e á identidade. Para min, os puntos fortes do Ribeiro son a súa historia, ese perfil fresco e que estea feito con variedades autóctonas.

Como valora a situación do sector do viño en Galicia?

Galicia é como un ‘parque xurásico’ de variedades autóctonas e iso, falando de identidade, é un valor fundamental. É un territorio cunha singularidade moi forte pola súa situación e o seu clima. Ademais, Galicia fai viños frescos, que agora é unha tendencia, xa que combinan mellor con gastronomía. Creo que o sector do viño en Galicia está cada día mellor. Galicia é esa parte de España, e do mundo, que elabora viños con moita acidez e fáciles de beber. Ademais, hai moita xente nova con ganas de seguir traballando polo sector e de pór os viños de Galicia cada vez máis no mapa internacional.

“Galicia é como un ‘parque xurásico’ de variedades autóctonas e iso, falando de identidade, é un valor fundamental”

Na feira encargarase das maridaxes nos showcookings. En que debe basearse unha boa maridaxe?

O máis importante á hora de facer maridaxes é saber harmonizar o momento. Con viños como os de Ribeiro é máis fácil facer harmonías xa que son viños frescos, que teñen máis acidez. A maridaxe é tentar conectar unha contorna, un estilo, unha filosofía e falar da súa parte sólida e líquida nese momento. Facer maridaxes é facer harmonía nesa concepción máis sensorial e non tan pragmática. Así, nunha zona como Ribeiro, con tanta historia e con produtos destacados da contorna, onde se asocian estas dúas partes, resulta unha maridaxe moito máis bonita.

Está superado xa a maridaxe clásica de tintos para carnes e brancos para peixes ou a tradición pesa para seguir con esa asociación?

A día de hoxe, detrás dunha maridaxe hai moito máis, debido tamén ao traballo que esconde e a evolución que houbo tanto nos viños como na gastronomía. Hai harmonías moleculares, sensoriais, temporais… hai moitas combinacións posibles. Creo que o máis bonito é facer unha harmonía emocional. Aínda que está claro que a carne ten proteína, os tintos tanino e hai unha afinidade entre eles, mentres que os peixes necesitan algo máis delicado e por iso se escollen os brancos, hai moito máis detrás. Hai algunhas normas e regras que están para saltarlas e, neste caso, creo que é máis importante a historia que hai detrás dunha botella e un prato, máis que a afinidade. Ao final, o máis emocionante é poder conectar historias en sólido e líquido, que dúas cousas que falen do momento se transformen nunha copa e un prato.

“Á hora de probar viños, os mellores son os que che amosan a terra de onde veñen e te conmoven coa súa historia”

Tamén na feira, será o encargado de guiar a cata a cegas, que é o fundamental á hora de catar un viño?

É importante que o viño ensine a súa identidade. Algúns dos viños máis bonitos son aqueles que reclaman a súa identidade porque son partidarios de ensinar de onde proceden. Á hora de probar viños, os mellores son os que che amosan a terra de onde veñen e te conmoven coa súa historia.

As catas e as experiencias nas adegas son cada vez máis frecuentes, pero aínda hai adegas que prefiren centrarse máis na elaboración do viño e nas catas profesionais en lugar de popularizalas. Que opinión ten respecto diso?

Por parte das adegas, da industria en xeral, é moi importante achegar o viño ás persoas e facelo desde unha linguaxe fácil e sinxela. O futuro non está nos profesionais do viño, que somos unha minoría, senón no consumidor e, sobre todo, na xente nova. Hai que esforzarse por facer que o viño sexa máis entendible para a xente. O futuro ten que centrarse en achegar o viño ás persoas e non afastalo.

“O futuro ten que centrarse en achegar o viño ás persoas e non afastalo”

Para aqueles que aínda están a comezar a coñecer o mundo do viño, como recomenda que sexa esa iniciación?

A día de hoxe hai estilos de viño que poden satisfacer a todo tipo de persoas. Se a primeira vez que alguén se achega ao viño o fai mesturándoo con gaseosa tampouco pasa nada. O importante é achegarse ao mundo do viño xa que iso pode ser a ponte de unión para que dentro dun tempo goce doutros viños. Hai moitos tabús dentro do mundo do viño que é necesario romper para facelo máis sinxelo. Non fai falta ser un experto para poder beber viño e gozalo.

O sector vinícola leva anos arrastrando unha crise de consumo. Que se podería facer respecto diso?

Hai que eliminar esa concepción señorial do mundo do viño e quitar os clixés que temos interiorizados, non en tanto ao prezo senón ao consumo. Noutros países como Australia, Chile ou Arxentina a xente nova bebe viño porque se asocia a algo agradable. É moi importante recuperar os consumos e centrarse na xente nova, xa que non soubemos afrontar ben o cambio xeracional. Producimos moito viño e de calidade pero cada vez consómese menos. É necesario orientarse a esa xente nova, haberá que cambiar formatos e crear campañas específicas para eles. Hai moitas cousas que se poden facer pero hai que facelas xa.

Que valoración fai do papel actual do catador no sector?

A día de hoxe os catadores somos unha parte fundamental do sector. Xa non só se traballa na restauración senón que se estendeu a moitísimas máis áreas dentro do mundo do viño. Creo que é unha profesión que foi evolucionando e reinventándose.