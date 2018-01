A Evega ofrecerá talleres e catas comentadas de viño dentro de Xantar 2018

A Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega) desenvolverá, no marco do Salón Internacional Xantar 2018, as seguintes actividades:

Xoves, 1 de febreiro:

18.30 a 20.30.- Taller: Defectos del Vino Tinto. Nuevos Procesos de Detección y Corrección.

Imparte: EVEGA – Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia.

Ubicación: Aula EVEGA.

20.30 a 21.30.- Cata comentada de los vinos tintos premiados con los “Acios de Ouro” en las Catas de Galicia 2017.

Imparten:

EVEGA – Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia.

AGE – Asociación Gallega de Enólogos.

Ubicación: Aula de Cata.

Venres, 2 de febreiro

18.30 a 20.30.- Taller: Defectos del Vino Blanco. Nuevos Procesos de Detección y Corrección.

Imparte: EVEGA – Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia.

Ubicación: Aula EVEGA.

20.30 a 21.30.- Cata comentada de los vinos blancos premiados con los “Acios de Ouro” en las Catas de Galicia 2017.

Imparten:

EVEGA – Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia.

AGE – Asociación Gallega de Enólogos.

Ubicación: Aula de Cata.

Para participar en calquera destas actividades debe remitir a súa inscrición os seus datos e a actividade seleccionada ao correo seguinte: [email protected]