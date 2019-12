Gando frisón de toda España participará na próxima subasta de elite de Curtis

A IV Subasta de Elite, que se celebrará na localidade coruñesa de Curtis os días 14 e 15 de marzo, acollerá a gando de alta xenética de toda España. As ganderías que desexen participar poderán inscribir os seus animais antes do 10 de xaneiro chamando ao 981 791 843 ou o 649 239 488 ou tamén enviando un mail a [email protected]

Esta é unha das principais novidades para a edición 2020 deste certame xa consolidado como un referente no sector, que até o de agora tiña restrinxida a participación a animais procedentes de ganderías galegas.

Ademais de abrirse á participación de animais de toda España, como en edicións anteriores os animais participantes terán que cumprir para optar a súa inscripción previa como mínimo cun dos dous requisitos: GICO/ICO superior a 3.900 puntos ou 4 ou máis xeracións MB ou Excelente no seu pedigrí. Entre todos os animais inscritos seleccionaranse os de maiores valoracións e méritos, valorándose especialmente que dispoñan de proba xenómica.

Como en edicións anteriores o porte a destino do comprador será gratuito. Tamén destacar que os animais vendidos levarán un desconto do 100% nun ciclo completo de fecundación in vitro.

Esta poxa está promovida polo Concello de Curtis e é organizada por Embriomarket.

O reglamento da subasta e a folla de inscripción previa, así como o cartel, pode consultarse na seguinte ligazón:

https://app.box.com/s/qq1kltdb92sqgo6yq9k9lidzmvjaz4xx