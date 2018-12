Un touro galego, Salvus ET, novo número 1 de España con 4.985 puntos GICO

CONAFE acaba de publicar os resultados das probas xenómicas de raza frisoa do mes de novembro. Un touro de Xenética Fontao, Salvus ET, sitúase como o mellor nos xenómicos, e outro de Ascol, Peto AS Melvin ET, lidera a lista dos probados

A Confederación de Asociacións de Frisoa Española (Conafe) acaba de publicar os resultados das probas de avaliación xenética correspondentes ao mes de novembro.

Mellores touros xenómicos:

Neste sentido, no Catálogo de Touros Xenómicos, que xa copan a maior parte da demanda de seme -arredor dun 70% este ano-, o novo líder é un touro de Xenética Fontao: Salvus ET, fillo de MR Salvatore ET e de nai DG JK Simmy. Acadou nada menos que 4.985 puntos GICO.

En segundo e en terceiro lugar sitúanse outros touros de Xenética Fontao: Pentagon K&L Pokemun Clun, con 4.900 puntos, e LMG Quantum Denmark ET, cun GICO de 4.840 puntos.

Velaquí o listado dos 20 primeiros touros xenómicos, cunha fiabilidade inferior ao 80%:

Mellores touros probados:

En canto á listaxe de 100 mellores touros probados por ICO da proba nacional de CONAFE, a listaxe volve estar encabezada por Peto AS Melvin ET, un touro de ASCOL con 4170 puntos. Onde si hai novidade é na segunda posición, que lle corresponde a McBando Bandido ET , un touro de Xenética Fontao, con 3.974 puntos. E a terceira praza corresponde tamén a outro touro do centro público galego, RI Opsal Nissan ET, con 3.967 puntos.

Velaquí o listado dos 20 primeiros touros probados, cunha fiabilidade superior ao 80%:

200 mellores touros probados por ICO

En canto ao listado de 200 mellores touros probados por ICO da proba nacional de CONAFE, a listaxe está encabezada por un español, Peto AS Melvin ET, de ASCOL, con 4170 puntos, seguido de dous touros americanos, DE-SU MGL GREENWAY 11396 ET e Chartroise Smurf, con 4082 e 4052 puntos, respectivamente:

