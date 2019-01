Zoetis presenta o seu proxecto “Secado Selectivo” como ferramenta para o Uso Racional de Antibióticos no sector lácteo

Como consecuencia do impacto da aplicación do Plan Nacional fronte á Resistencia aos Antibióticos (PRAN), así como da notificación electrónica da prescrición de antibióticos en animais de produción que entrará en vigor neste mes de xaneiro, o sector vacún de leite enfróntase a novos retos no manexo e a xestión sanitaria da calidade de leite que foron abordados na xornada organizada por Zoetis o 13 de decembro en León sobre Uso Racional de Antibióticos no traballo do veterinario de calidade de leite.

O obxectivo da reunión, á que asistiron máis de 60 profesionais do sector, foi pór sobre a mesa as ferramentas e medidas das que dispón o sector para afrontar estes retos, como o proxecto de Zoetis Secado Selectivo.

A xornada contou coa presenza da representante da Axencia Española do Medicamento, Sara Sancristán, que explicou os mencionados retos, ademais de abordar os avances do sector bovino leiteiro en canto ao PRAN. Sancristán expuxo tamén os principios fundamentais do uso de medicamentos, como que antibióticos e como deben utilizarse en animais de produción.

¿Como é posible afrontar o Uso Responsable de Antibióticos en granxa?

A continuación foi o momento da presentación das diversas ferramentas coas que conta o sector para afrontar o reto de producir con menos antibióticos: o uso de programas de xestión para a toma de decisións, o secado selectivo e o cultivo en granxa.

O primeiro bloque estivo dedicado ao “Secado Selectivo” e foi moderado por Eugenia Peralta, dos Servizos Técnicos de Ruminantes de Zoetis. Eugenia explicou o proxecto de Secado Selectivo que Zoetis está a levar a cabo con veterinarios que traballan en calidade do leite, e cuxos resultados preliminares foron presentados por Demetrio Herrera, veterinario especialista en calidade de leite de Q-Llet. A mesa contou cos participantes no proxecto: Chus Fernández, de Calidad Pascual, Carlos Noya, de Seragro, Genma Moyano, de COVAP, e o consultor José María Hernandorena.

Desde Zoetis Alemaña chegou o veterinario especialista en calidade de leite Luís León para trasladar o que a nivel europeo está a realizarse neste sentido. Como conclusión quedou claro que o secado selectivo pódese levar a cabo na maioría das explotacións sempre que se adapte a forma de facelo á situación de cada granxa e se monitoricen os avances por se hai que realizar cambios. Aplicando este sistema a redución do uso de antibióticos de secado establécese entre un 50 e un 70 %.

Máis tarde, José María Hernandorena, consultor veterinario de calidade de leite, deu a coñecer os novos sistemas de análises de datos e aplicables a calquera explotación que mediante unha interpretación permiten tomar decisións que impactan, ademais de en outros aspectos, en facer un uso máis racional dos antibióticos no manexo das mamites e da calidade do leite.

O último bloque tratou achega do tratamento selectivo, que está baseado no tratamento das mamites clínicas baseado nos resultados dos diferentes métodos de cultivo en granxa. Trátase de ferramentas baseadas no cultivo na mesma granxa de leite mamítico, que permite protocolizar se se debe tratar ou non con antibiótico, e aproximarnos ao tipo de antibiótico máis adecuado para cada caso.

Así, Luís León explicou os diferentes métodos de cultivo en granxa e Demetrio Herrera finalizou a sesión cun relatorio onde explicaba a súa experiencia e os beneficios que desde o punto de vista práctico achegoulle o cultivo en granxa. En definitiva, con este sistema os tratamentos de mamites clínicas que levan a cabo están baseados en evidencias e os descensos no uso de antibióticos que se observaron oscilan entre un 30 e un 70 % dependendo da explotación.

Unha das principais conclusións da xornada foi a necesidade de traballar con datos para realizar tratamentos baseados en evidencias, clave do proxecto Secado Selectivo, que propón aplicar o antibiótico só cando sexa estritamente necesario baseado nos rexistros de Recontos de Células Somáticas (RSC) e casos de mamites. Ademais, para minimizar estes, ínstase a empregar un sellador interno das ubres.

Acerca de Zoetis

Zoetis é a empresa líder de saúde animal, dedicada a apoiar aos seus clientes e os seus negocios. Construída sobre 60 anos de experiencia en saúde animal, Zoetis descobre, desenvolve, fabrica e comercializa medicamentos e vacinas de uso veterinario complementados por produtos de diagnóstico e apoiados por unha ampla gama de servizos. En 2017, a compañía xerou uns ingresos anuais de máis de 5.307 millóns de USD. Con preto de 9.000 empregados a nivel global, os seus produtos serven a veterinarios, gandeiros, produtores e todos aqueles que crían e coidan o gando e os animais de compañía en máis de 100 países. Máis información en www.zoetis.es.