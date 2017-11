Zoetis aborda a terapéutica dos procesos podais infecciosos no III Curso de Podoloxía de Conafe

A Confederación de Asociacións de Frisoa Española (Conafe) celebrou os pasados 27 e 28 de outubro en Navarra o III Curso de Podoloxía Conafe I-SAP 2017 e a VI Unificación de criterios entre podólogos. Un total de 21 podólogos que participan directamente na toma de datos dentro do programa CONAFE-I-SAP, programa de recollida de información de saúde podal para a prevención e control de coxeiras nas ganderías de vacún de leite, acudiron a esta terceira edición do curso, que foi patrocinada por Zoetis.

A compañía participou no curso cun relatorio impartido por Eugenia Peralta, do Servizo Técnico da Unidade de Rumiantes de Zoetis España, titulada “Terapéutica de procesos podais de etioloxía infecciosa”. Peralta expuxo que na terapéutica de procesos podais de etioloxía infecciosa hai dúas consideracións clave: o control da dor e a antibioterapia adecuada. “Unha estratexia terapéutica eficaz pasa por ter en conta o estrés, a analxesia, o proceso inflamatorio e a propia infección”, foi a súa principal conclusión.

Tamén participaron como relatores Javier Branco, profesor do Departamento de Medicina e Cirurxía e xefe do Servizo de Rumiantes da Facultade de Veterinaria da Universidade Complutense de Madrid (UCM), que falou de protocolos para o diagnóstico de coxeiras altas; Marc Delacroix, da Escola Nacional de Veterinaria de Lyon (Francia), que tratou a etioloxía e tratamento de patoloxías podais; e Antoni Dalmau, do Instituto de Investigación e Tecnoloxía Agroalimentarias (IRTA), como especialista en benestar animal. Delacroix e Dalmau conduciron tamén as sesións prácticas que se realizaron na gandería S.C.L. Aldapa de Urrizola (Navarra) e na Cooperativa San Miguel de Aralar de Oskotz (Navarra).

Os expertos en podoloxía, Pablo Salgado (Seragro), Almudena Molinero (Uniform-Agri) e Marc Pineda (Picos Veterinarios) completaron o elenco de profesionais que participaron no curso.

Acerca de Zoetis

