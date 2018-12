Xornada de deporte inclusivo organizada por Caixa Rural Galega

Partido de voleibol adaptado, con participación de alumnos do instituto e de internos do hospital, no marco da xornada celebradas en Mondoñedo.

Internos do Hospital San Pablo e San Lázaro, de Mondoñedo, e alunos do IES San Rosendo comparten unha xornada de deporte na que practicaron deportes adaptados para persoas con discapacidades

Caixa Rural Galega organizou recentemente unha xornada de deporte inclusivo en Mondoñedo cos internos do Hospital San Pablo e San Lázaro. A actividade, que se desenvolveu no pavillón polideportivo do IES San Rosendo, é consecuencia do compromiso adoptado por Caixa Rural no marco do seu programa Bicicleta Solidaria, que pasou este ano por Mondoñedo acompañando á Volta Ciclista a España.

O Movemento Paralímpico vive unha época doce, xa que tras anos de loita constante fíxose un oco dentro do panorama do deporte profesional, atraendo a atención da sociedade non só polos valores do deporte, senón polo seu papel na integración das persoas con discapacidade. Estas motivacións levaron a que Caixa Rural e a dirección do Hospital San Pablo e San Lazaro acordaran a celebración dunha xornada de deporte inclusivo dirixida polos trainers paralímpicos Javier Soto e Enrique Floriano, destacados representantes do deporte paralímpico español, o primeiro en atletismo para xordos e o segundo en natación paralímpica.

Os internos do Hospital e un numeroso grupo de alumnos do Instituto tiveron a ocasión de practicar diversas modalidades de deportes adaptados como o voleibol sentado, atletismo para persoas cegas, fútbol adaptado e deportes para xordos.

A xornada serviu para reflexionar sobre valores como a integración e a igualdade de oportunidades, experimentando para iso as dificultades coas que moitas persoas conviven.

A xornada, organizada por Caixa Rural Galega, contou coa colaboración da Fundación Once e do Concello de Mondoñedo.