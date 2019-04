Xornada de campo do Valtra Smart Tour en Hitraf

O Valtra Smart Tour tivo a súa única parada en España esta semana en Vila de Cruces (Pontevedra), onde a empresa cruceña Hitraf organizou unha xornada de campo para probar as distintas series de tractores de Valtra, que foron equipados para a ocasión con apeiros Pottinger. A demostración congregou a arredor de 150 persoas, que tiveron ocasión de manexar os tractores nunha parcela agraria anexa a Hitraf.

O evento contou tamén co camión do Valtra Smart Tour, que está percorrendo Europa para informar das innovacións da marca finlandesa, tales como o repousabrazos SmartTouch, que presenta un sistema intuitivo para o control completo do tractor. O dispositivo conta cunha pantalla táctil, un joystick e unha palanca de conducción multiusos.

O Valtra Smart Tour amosou ademais nas Cruces o manexo do tractor por autoguiado GPS, que facilita a precisión das pasadas do tractor, así coma as posibilidades do Valtra Connect, un dispositivo que permite o control de flotas e o seguemento de aspectos coma o consumo de combustible ou sobre o funcionamento da máquina.