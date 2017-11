“UNIFORM-Repro axiliza o traballo do gandeiro e dos técnicos”

Desde UNIFORM-Agri queremos compartir os testemuños dos nosos usuarios para mostrar, en base a experiencias e opinións en primeira persoa, os beneficios de ter en programa UNIFORM-Repro como ferramenta de traballo diario.

Para esta primeira entrevista, achegámonos a Zaldubitxi S.C., en Delika, un barrio dentro do municipio de Amurrio, Áraba. Chegamos nun día solleiro no que as cores do outono dignifican a paisaxe desta zona montañosa poboada con bosques caducifolios.

A granxa é xestionada por tres persoas. Actualmente teñen 120 vacas en muxido, fan 2 muxidos en sala 2×8 en espiña de peixe. Organizan o traballo en dúas quendas: dúas persoas en quenda de mañá (un muxe, outro prepara camas, de palla e carbonato, e a ración) e o terceiro en quenda de tarde, van alternando. Os fins de semana traballa un deles e tamén van alternando.

A ración é de colleita propia, agás o penso e a palla que son comprados. O ingrediente principal é o ensilado de millo seguido do de raygrass. Distribúese aos animais en dúas veces ao longo do día.

Con respecto á distribución dos animais, están todos estabulados nunha mesma nave, ao carón están os lotes de recría, secas e periparto. Ao outro lado do pasillo de alimentación, as vacas de produción, nun único lote. As vacas secas teñen acceso a pasto.

Actualmente teñen sobrepoboación no lote de produción (133%). Por iso, decidiron ampliar as instalacións e modernizar a sala de muxido nun futuro próximo.

Lote de produción, a sobrepoblación é evidente con só unha imaxe.

O día da entrevista, a produción media era de 33 L/vaca/día (media 158 DEL). Eduardo laméntase das consecuencias da sobrepoblación, que tamén está a afectar á fertilidade, xunto coa introdución de seme sexado:

Índices reprodutivos vacas:

Taxa Inseminación 48%

Taxa Preñez 13%

Taxa Concepción 29%

En cambio, o manexo da recría está a ter bos resultados:

Índices reprodutivos xovencas:

Idade 1ª IA: 13.8 meses

Idade 1º parto: 22.9 meses

Lotes de xovencas, con sistema automático de administración de concentrado.

Tampouco hai incidencias destacables en saúde (problemas post-parto, mamites e coxeiras), están os tres traballadores moi pendentes dos animais e aténdese rápido aos novos casos de enfermidade.

Entrevistamos a Eduardo Saratxaga, veterinario que traballou como clínico de campo durante anos. En 2013 fíxose socio desta explotación de vacún leiteiro e cambiou de profesión sen abandonar as botas de goma.

Cóntanos, Eduardo, ¿Desde hai canto tempo que utilizas UNIFORM?, ¿cal foi o motivo do cambio?

Desde hai uns meses, comezamos en abril de 2017. Cambiamos á vez a distribución do penso e o computador da oficina e vin que era unha boa oportunidade para cambiar a UNIFORM-Repro. Xa coñecía o programa e gustábame.

Custouche moito aprender a utilizalo?

Para nada, é moi intuitivo, a pouco tempo que se dedique a investigar cada menú de xestión, atópase todo.

Que cambios na rutina diaria (túa e do equipo en xeral) supuxo empezar a utilizar UNIFORM?

Os meus compañeiros, que antes non utilizaban o ordenador e traballaban en papel, agora consultan o programa. Eu encárgome de introducir os datos, eles consultan UNIFORM a diario, deixaron de imprimir listaxes en papel.

A maior vantaxe disto é que se cometen menos erros, porque os datos están só no computador, ao alcance dos tres. Así evítanse confusións.

“A maior vantaxe de UNIFORM-Repro é que axiliza o labor do gandeiro e de todos os que lle prestan servizos”

Ter UNIFORM facilita a xestión da explotación?

Si, é moito máis cómodo traballar con UNIFORM-Repro, unha vez se establece a rutina de introducir os datos a diario ao acabar o muxido, o resto do traballo relacionado coa xestión é máis cómodo.

Como adoitas introducir os datos?

Desde Eventos Diarios (menú 1.1) ou directamente desde a listaxe na que estou a traballar, facendo dobre clic no animal que me interesa. É un programa moi áxil, non te perdes buscando ao animal.

Que informes consultas máis?, por que motivo?

Adoito consultar catro informes concretos, para ter unha visión global do rabaño:

1. Estado da explotación (menú 10.5)

2. Análise de Control Leiteiro (menú 2.1)

3. Estatística resumo (menú 3.13)

4. Indicadores Reprodutivos (menú 3.11).

A maior vantaxe de UNIFORM-Repro é que axiliza o labor do gandeiro e de todos os que lle prestan servizos (veterinarios, nutrólogos, etc).

Non se esquecen animais nin se emprega tempo de traballo en organizar datos para poder xerar unha listaxe, está xa todo dentro do programa porque se foi traballando a diario. Ademais, coas estatísticas e análises pódense valorar os resultados do traballo de forma obxectiva.

Eduardo traballando con UNIFORM-Repro na oficina da explotación.

Valoras enlazar UNIFORM-Repro coa sala de muxido nun futuro?

Si, de feito, estamos a esperar á publicación das próximas axudas para ampliar a nave, modernizar a sala, informatizala e poder enlazala con UNIFORM-Repro.

Agora mesmo teño a impresión de estar a conducir un Ferrari a 40 km/h, teño ganas de poder espremer máis o programa.

Utilizas a aplicación móbil?

Principalmente para consultar animais individualmente. Utilizamos máis o computador porque aproveitamos as pausas para traballar co programa.

O rexistro de datos prefiro facelo persoalmente na oficina, aínda que a App ten detalles moi bos, como facer fotos ás vacas para engadilas á súa carta animal, vou empezar a utilizala máis.

Actualmente utilízas o programa para unha explotación, onde traballas a diario. Pero, pola túa experiencia como veterinario, ¿cres que UNIFORM é unha boa ferramenta para acompañar nos servizos dos veterinarios de campo?

Por suposto, axiliza moito o traballo tanto de veterinario como de gandeiro. Cométense menos erros e, por exemplo, ao veterinario permítelle controlar moito mellor a situación de cada granxa e, en consecuencia, poder decidir que protocolos utilizar.

É un programa moi potente e completo, aforra moito tempo e ten análises moi profundas, nótase que desde UNIFORM trabállase en exclusiva para o desenvolvemento do programa.

“Como veterinario e como gandeiro UNIFORM-Repro superou as miñas expectativas”

Como veterinario, que módulos/funcionalidades consideras máis prácticos?

Ademais dos que xa mencionei, a Análise Rápida (menú 10.2), é o que entrego ao meu nutrólogo, considero que achega moita información ben resumida.

A verdade é que, tendo unha oferta tan ampla de menús, análises e funcionalidades, nunca me asustou utilizar uns poucos (ou, dito doutra forma, que o programa superase as miñas capacidades), creo que é parte do proceso de aprendizaxe e cuestión de ir collendo confianza co programa para ir aprendendo a utilizar cada vez máis. De feito, hai tan só uns meses que comecei e agora mesmo frústrame non poder utilizar máis opcións pola falta da ligazón á sala.

Estás contento?, Consideras que o programa superou as túas expectativas?

Estou moi contento. UNIFORM-Repro superou as miñas expectativas. A primeira impresión foi impactante, esperaba un programa máis similar a ReproGTV. Despois, ao utilizalo foime sorprendendo e a verdade é que estou moi contento.

Xa sabes que UNIFORM está en continuo desenvolvemento, que é parte do noso compromiso ir actualizando o programa para que perdure e evolucione á vez que o fan outras ferramentas tecnolóxicas e o sector. Por iso, interésanos moito a opinión dos usuarios, ¿Que mellorarías de UNIFORM-Repro?

O único que cambiaría é un detalle, o concepto de vaca “Estéril”, que é un estado reprodutivo moi asociado a que o animal abandonará a granxa. Creo que o concepto que temos aquí é lixeiramente distinto, entendo que UNIFORM é un programa que funciona a nivel mundial e recíbense suxestións desde moitos países, pero esta terminoloxía é algo confusa.

(NOTA do equipo UNIFORM: Esta confusión na terminoloxía solucionouse ao actualizar o programa de Eduardo á seguinte versión, actualización que non supuxo ningún sobrecusto. Ademais, en UNIFORM-Repro pódense marcar e/ou programar os animais que van abandonar a explotación sen necesidade de cambiar o estado reprodutivo)

Poderías definir UNIFORM-Repro en tres palabras?

Intuitivo

Eficaz

Rápido