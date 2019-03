Últimas novidades no rendemento de muxido automatizado con robots Lely

Comezamos o ano cunha serie de instalacións de robots de nova tecnoloxía, o Lely Astronaut A5. De modo que xa dispomos de varios datos do rendemento desta tecnoloxía con respecto ás versións anteriores.

As novidades son as seguintes:

-Incremento da velocidade de reacción. A cámara situada encima do cuarto traseiro da vaca transmite a información ao brazo para moverse tan rápido como ela mesma.

-Deseño do brazo máis flexible con maior campo de acción dentro do box mellorando a rapidez e precisión da conexión. Redúcense os intentos de conexión (<1,5) e por tanto os fallos (<5), dando a posibilidade de munguir máis vacas en menos tempo.

-Escaneo dos tetos ao selado, o que mellora a eficacia do tratamento post-muxido, sen incrementar o tempo no cubículo.

-Novos compoñentes electrónicos con maior dependencia de electricidade que de aire. Isto diminúe o ruído, co cal se reduce a tensión do animal no box de muxido.

-Incremento manual da cantidade de concentrado en box. Pode contribuír na tranquilidade do animal os primeiros días de adaptación, ou premiar a un animal que é moi rápido na inxestión e ponse nervioso.

Todos estes parámetros varían coa cantidade de leite no ubre por muxido e a velocidade de leite das vacas a nivel individual.

Os A5 instalados até o momento logran os rendementos máis elevados

A continuación preséntanse os datos de 200 gandarías do Lely Center Los Corrales con máis de 300 robots ao longo do ano 2018.

Na gráfica reflíctense os tempos de muxido no eixo da esquerda (ordenados do máis baixo ao máis alto), así como o % de tempo libre (no eixo dereito) que repercute nas entradas da vaca ao robot (recomendación entre 10-15% para que todas as vacas, sobre todo as de baixa xerarquía, dispoñan de tempo acudir ao muxido).

Nesta segunda gráfica móstrase a media de Kg de leite por vaca e día no eixo da esquerda (desde 20 kg, representando granxas en pastoreo, até case 50 kg correspondente a un lote de alta produción).

Ademais, represéntase a velocidade de fluxo medio (kg/min) dos rabaños e cuxo parámetro é representativo no momento de valorar a capacidade do robot para muxir un número de vacas.

Os resultados do rendemento das dez unidades de A5 instalados até o momento (finais do 2018), sitúanse no terzo superior dos rendementos máis elevados. A capacidade de muxido do robot é, por tanto, moi dependente da aptitude do propio rabaño. Isto quere dicir que varía con factores tales como: a velocidade de muxido das vacas, a calidade xenética das mesmas, etc. A maior velocidade de leite menor tempo en box, máis tempo libre e maior capacidade de muxido en número de animais.

