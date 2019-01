As últimas innovacións no sector agrogandeiro, no The Alltech Ideas Conference

ONE: The Alltech Ideas Conference ( ONE19) volta a Lexington ( Kentucky, EE. UU.) do 19 ao 21 de maio de 2019 para dar a benvida a todos aqueles heroes cotiáns unidos na procura de inspiración, motivación e UNHA idea significativa. ONE19 é unha conferencia global única, que transcende ao sector produtor agrícola-gandeiro e a súa industria, concibida para presentar solucións impulsadas pola innovación que ofrezan unha resposta aos desafíos aos que se enfrontan a agricultura, os negocios, a saúde e o benestar dos animais e as persoas, a elaboración de cervexa e a destilería, e a vida diaria.

Entre os destacados relatores que pilotarán a 35ª edición da conferencia que explora o poder transformador das ideas cóntanse Bear Grylls e Chris Zook.

Bear Grylls, un dos máis famosos aventureiros e expertos en supervivencia, tomará a palabra no escenario principal de ONE19. Grylls protagonizou as sete tempadas da serie de televisión do Discovery Channel, nomeada aos premios Emmy, “ Man vs. Wild”, que se converteu nun dos programas máis vistos de todo o mundo. O presentador gañador dun premio BAFTA formouse en artes marciais sendo moi nova e perfeccionou as súas habilidades para a supervivencia cando serviu no Servizo Especial do Aire ( S.A.S.) británico. Tras sufrir un accidente de paracaidismo en caída libre que lle partiu as costas, a coraxe e a determinación de Grylls guiaron cada un dos seus pasos durante o longo proceso de recuperación. Logrou converterse nun dos escaladores máis novos en coroar a cima do Everest.

Grylls é un exitoso autor de bestsellers, coronel honorario dos Comandos da Mariña Real Inglesa, o Xefe Scout Nacional máis novo da Asociación Scout Británica e o primeiro Embaixador Xefe da Organización Mundial do Movemento Scout que engloba a un total de 50 millóns de Scouts por todo o mundo.

Compartindo repartición estará Chris Zook, afamado autor de libros de éxito sobre liderado e estratexia empresarial e socio asesor da coñecida consultoría Bain & Company. Zook está especializado en acompañar ás empresas para identificar novas fontes de crecemento rendible e emprender unha renovación interna que lles permita ser máis adaptables e emprendedoras. Foi incluído na lista semestral do xornal “ The London Times” dos “50 pensadores empresariais do mundo máis influentes”. Tamén foi descrito no libro “ The Financial Times Guide to Strategy” como “un dos pensadores estratéxicos actuais en activo máis valiosos”.

Un total de case 4000 persoas de 70 países acoden cada ano á emblemática conferencia de Alltech que serve de punto de encontro para soñar ao grande e explorar xuntos solucións que permitan mellorar os negocios e todo o que lles rodea. A experiencia vai moito máis alá do seu excelente programa de presentacións, xa que os asistentes poden participar en percorridos temáticos sobre o Bluegrass e facer contactos con colegas de todo o mundo.

Descontos nas inscricións ata o 31 de xaneiro

Mentres que na sesión plenaria os relatores de talla mundial botarán luz sobre temas universais como a perseveranza e o éxito, as sesións de debate con expertos do sector dedicadas a temas ou especies concretos brindarán a oportunidade aos participantes de explorar o seu campo de traballo, xa sexa a acuicultura, o vacún de carne, a produción agrícola, o vacún leiteiro, o porcino, a avicultura, os cabalos, a saúde e o benestar, os negocios ou a elaboración de cervexa e a destilería. O resto de relatores e de sesións temáticas de ONE19 anunciarase proximamente.

Obtén máis información e inscríbete a one.alltech.com antes do 31 de xaneiro para aforrar 300$. Segue a páxina ONE19 en Facebook para manterte actualizado/a e unirte á conversa.

