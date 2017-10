UCOGA axuda na tramitación de indemnizacións aos afectados polos incendios

A correduría de seguros UCOGA lamenta profundamente os danos naturais e persoais causados polos incendios e informa os damnificados sobre as actuacións pertinentes que estes poden reclamar nos próximos días.

Calquera persoa que sufrise accidentes corporais con motivo da súa participación nos traballos de extinción dun incendio forestal, terá por defecto e de maneira gratuíta un seguro de accidentes fornecido polo Consorcio de Compensación de Seguros. O accidentado, o beneficiario (herdeiro caso de morte) ou o seu representante deberán formular, tan pronto como lles sexa posible, a oportuna reclamación ao Consorcio.

Desde UCOGA ofrécense a axudar na tramitación deste seguro co Consorcio, para que poida axilizar a xestión e recibir as indemnizacións no menor tempo posible.

En calquera caso, UCOGA queda á súa disposición para facilitarlle información tanto sobre o contido deste seguro, como sobre a súa tramitación, no teléfono 981 93 50 04.

